Все еще лето и первая гроза. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Вам тоже всю неделю хочется сбежать с работы/учебы, чтобы гулять по Могилеву и ловить солнце? Но держим себя в руках, друзья — выходные близко! И они все так же будут непривычно жаркими для конца апреля. Правда, в субботу прогнозирую дождь и даже грозу — первую в этом году. А на следующей неделе столбик термометра упадет до более весенних +14°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 26 апреля, будет жарко и солнечно: днем — +21°С, вечером — +14°С.

В субботу днем также прогнозируют +21°С, к ночи — +11°С. Будет по-прежнему практически безветренно, но ожидаются дожди и даже первая в этом году гроза.

В воскресенье, 28 апреля, поднимется порывистый ветер до 13 м/с, немного похолодает: +20°С — днем, +7°С — ночью

Первая половина понедельника также будет ветреной, а жара спадет: ожидается +4…+14°С.

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