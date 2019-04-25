|
Все еще лето и первая гроза. Погода в Могилеве в выходные
26.04.2019 09:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вам тоже всю неделю хочется сбежать с работы/учебы, чтобы гулять по Могилеву и ловить солнце? Но держим себя в руках, друзья — выходные близко! И они все так же будут непривычно жаркими для конца апреля. Правда, в субботу прогнозирую дождь и даже грозу — первую в этом году. А на следующей неделе столбик термометра упадет до более весенних +14°С.
Сегодня, 26 апреля, будет жарко и солнечно: днем — +21°С, вечером — +14°С.
В субботу днем также прогнозируют +21°С, к ночи — +11°С. Будет по-прежнему практически безветренно, но ожидаются дожди и даже первая в этом году гроза.
В воскресенье, 28 апреля, поднимется порывистый ветер до 13 м/с, немного похолодает: +20°С — днем, +7°С — ночью
Первая половина понедельника также будет ветреной, а жара спадет: ожидается +4…+14°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С понедельника температура воздуха упадет до «весенней».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)