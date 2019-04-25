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Все еще лето и первая гроза. Погода в Могилеве в выходные

26.04.2019 09:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вам тоже всю неделю хочется сбежать с работы/учебы, чтобы гулять по Могилеву и ловить солнце? Но держим себя в руках, друзья — выходные близко! И они все так же будут непривычно жаркими для конца апреля. Правда, в субботу прогнозирую дождь и даже грозу — первую в этом году. А на следующей неделе столбик термометра упадет до более весенних +14°С.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 26 апреля, будет жарко и солнечно: днем — +21°С, вечером — +14°С.

В субботу днем также прогнозируют +21°С, к ночи — +11°С. Будет по-прежнему практически безветренно, но ожидаются дожди и даже первая в этом году гроза.

В воскресенье, 28 апреля, поднимется порывистый ветер до 13 м/с, немного похолодает: +20°С — днем, +7°С — ночью

Первая половина понедельника также будет ветреной, а жара спадет: ожидается +4…+14°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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