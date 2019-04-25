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В Бресте Свято-Воскресенский собор получил новую подсветку

26.04.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К Пасхе у Свято-Воскресенского собора появилась новая подсветка, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Василий Пошелюк

Теперь храм освещают 63 светодиодных светильника. Еще 14 подсвечивают кресты. Установлен так называемый «заливочный свет», который дает необычный эффект: в темное время суток «белая церковь» будто бы парит над землей.


Используемые светодиодные лампы потребляют поразительно мало энергии — каждый мощностью 20 ватт. Вся установка расходует не более киловатта — меньше, чем один электрочайник.


 
Теги: Брест
 
 
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Теперь храм освещают 63 светодиодных светильника. Еще 14 подсвечивают кресты.
 
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