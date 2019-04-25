В Бресте Свято-Воскресенский собор получил новую подсветку

Источник материала: Tut.by

К Пасхе у Свято-Воскресенского собора появилась новая подсветка, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Василий Пошелюк

Теперь храм освещают 63 светодиодных светильника. Еще 14 подсвечивают кресты. Установлен так называемый «заливочный свет», который дает необычный эффект: в темное время суток «белая церковь» будто бы парит над землей.





Используемые светодиодные лампы потребляют поразительно мало энергии — каждый мощностью 20 ватт. Вся установка расходует не более киловатта — меньше, чем один электрочайник.



