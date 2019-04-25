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Минтруда установило тарифные разряды для бюджетников

26.04.2019 09:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерства труда и социальной защиты установило тарифные разряды по должностям для бюджетных организаций.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 3 апреля 2019 г. № 13 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» установлены тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций и организаций, приравненных к бюджетных.

В соответствии с документом установлены тарифные разряды по должностям научных работников из числа специалистов. К примеру:

  • главный научный сотрудник – 13 тарифный разряд; 
  • ведущий научный сотрудник – 12; 
  • старший научный сотрудник – 11; 
  • научный сотрудник – 10; 
  • младший научный сотрудник – 9.

Также правовым актом утверждена Инструкция о порядке установления тарифных разрядов по должностям (профессиям) работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, согласно которой доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) или в ночную смену при сменном режиме работы (при продолжительности рабочей смены не более 12 часов) устанавливается в следующих размерах часового оклада работника:

  • 60 % – работникам организаций здравоохранения, медицинских подразделений воинских формирований и военизированных организаций, осуществляющим экстренную и неотложную скорую медицинскую помощь; 
  • 50 % – работникам, занятым на работах в чрезвычайных ситуациях, а также медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в постоянном круглосуточном наблюдении;
  • доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются в размере до 100 % (включительно) оклада в зависимости от объема выполняемых работ, рассчитанного по профессии (должности), по которой производится совмещение, расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполняются обязанности. Конкретный размер доплаты устанавливается нанимателем.

Документом также утверждена Инструкция о порядке и условиях оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, согласно которой оклады работников бюджетных организаций определяются путем умножения базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь, на коэффициенты тарифных разрядов тарифной сетки (кратные размеры базовой ставки).

Часовые оклады определяются путем деления оклада на расчетную норму рабочего времени конкретного месяца.

При введении в организации почасовой оплаты труда работников часовой оклад определяется путем деления оклада на среднемесячное количество рабочих часов с учетом годового баланса рабочего времени и др.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, сообщает Национальный правовой портал.

Напомним, что с 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться базовая ставка и новая тарифная сетка, включающая 18 разрядов. Оплата труда бюджетников будет учитывать коэффициенты, надбавки за стаж, премии. Таким образом, нынешний год - последний, когда в стране используется тарифная ставка первого разряда.

В декабре Александр Лукашенко потребовал усовершенствовать оплату работников бюджетных организаций. В феврале этого года министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе, планируется в мае и сентябре 2019 года. 
 
 
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Министерства труда и социальной защиты установило тарифные разряды по должностям для бюджетных организаций.
 
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