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Минтруда установило тарифные разряды для бюджетников
26.04.2019 09:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерства труда и социальной защиты установило тарифные разряды по должностям для бюджетных организаций.
Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 3 апреля 2019 г. № 13 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» установлены тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций и организаций, приравненных к бюджетных.
В соответствии с документом установлены тарифные разряды по должностям научных работников из числа специалистов. К примеру:
Также правовым актом утверждена Инструкция о порядке установления тарифных разрядов по должностям (профессиям) работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, согласно которой доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) или в ночную смену при сменном режиме работы (при продолжительности рабочей смены не более 12 часов) устанавливается в следующих размерах часового оклада работника:
Документом также утверждена Инструкция о порядке и условиях оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, согласно которой оклады работников бюджетных организаций определяются путем умножения базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь, на коэффициенты тарифных разрядов тарифной сетки (кратные размеры базовой ставки).
Часовые оклады определяются путем деления оклада на расчетную норму рабочего времени конкретного месяца.
При введении в организации почасовой оплаты труда работников часовой оклад определяется путем деления оклада на среднемесячное количество рабочих часов с учетом годового баланса рабочего времени и др.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года,
Напомним, что с 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться
В декабре Александр Лукашенко
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Министерства труда и социальной защиты установило тарифные разряды по должностям для бюджетных организаций.
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