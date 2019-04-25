Выкручивают детали, бросают средства гигиены, льют моющее средство. Как в Витебске портят фонтаны

Источник материала: Tut.by

Новый фонтан у центральной городской поликлиники на улице Генерала Маргелова в микрорайоне Юг-7а в этом сезоне заработал в Витебске одним из первых.



Фонтан в парке имени Фрунзе после реконструкции. Фото: Игорь Капуза

Это 16-й по счету фонтан в Витебске, обслуживаемый «Водоканалом», и пока единственный в Первомайском районе. Единственный в Железнодорожном районе фонтан устроен на Привокзальной площади. А самый «фонтанирующий» в городе — Октябрьский район: на его территории 14 гидротехнических сооружений.

— Фонтан возле новой поликлиники технически не самый сложный, — отмечает главный энергетик «Водоканала» Андрей Щербенок. — У него три рабочих контура: пенные и струйные форсунки и каскад, он прост в управлении.

Но стоимость даже такого скромного фонтана составляет 118,5 тысячи рублей. Что уж говорить о сложных «близнецах» на площади Победы! Это 4 светодинамических фонтана двух разновидностей, два из них — светомузыкальные и самые высокие в городе. Их работой, так же, как работой фонтанов в парке Победителей и на улице Толстого, управляют с помощью специальных компьютерных программ.

Под землей у фонтанов спрятаны насосные станции, системы подвода водопровода, канализации, слива, фильтрации и т.д. Стоит чему-либо выйти из строя — специалистам нужно добираться до глубин этих сложных конструкций, тратить время и средства.

— На четвертый день работы фонтана у здания новой поликлиники мы обнаружили порчу двух его форсунок, — раздосадован начальник электроцеха «Водоканала» Александр Шидловский. — Это самая распространенная причина поломки. Можно предположить, что раньше их откручивали, чтобы сдать как лом цветных металлов, хотя какой там вес? Но эти-то форсунки пластмассовые! Их применить больше негде. Или такая ситуация: думали, законсервированный на зиму фонтан на Привокзальной площади подключим без проблем. Не тут-то было! Из чаши кто-то выломал гильзу. Не забрал ее, а просто вырвал с корнем. Мы два дня ремонтировали гильзу, а ведь могли бы подключать в это время другие фонтаны.

Все фонтаны в Витебске расположены не в темных переулках, а в людных местах. Неужели никто не замечает хулиганских поступков? Строгое замечание — и, глядишь, форсунки да распылители были бы спасены.

Бессмысленный «прикол» с наполнением фонтана моющими средствами для вспенивания — совсем не безобидная шутка. Шампуни-порошки — это агрессивная среда, которая может вывести из строя сложное и очень дорогое оборудование. Так, один из насосов к «близнецу» на площади Победы стоит около 11 тысяч рублей.

— В фонтане весь сезон циркулирует вода, которой его наполняют весной, — рассказывает Александр Шидловский. — Доливают ее по необходимости, например, когда сильный ветер сносит струи в сторону от чаши. Объем чаш всех фонтанов в Витебске внушительный. Например, водоизмещение каждой из чаш на «Трех штыках» составляет 800 кубических метров. Если фонтан «запенили», нам приходится останавливать его, сливать воду, заново наполнять, порой по несколько раз — до полной промывки фильтров и другого оборудования.

Так же работники «Водоканала» действуют при естественных засорениях фонтана, например, летящим тополиным пухом.

Нередко фильтры забивают окурками или выброшенными средствами личной гигиены. Это «болезнь» фонтанов в парке Победителей. Зачастую их бортики становятся импровизированными «столами», а чаши — «ваннами» для отдыхающих. Но нырять в фонтаны категорически запрещено, отмечают специалисты. Даже в день ВДВ.

— Люди в фонтане — «гарантия» поломки разводки труб, оборудования для регулирования струй воды и элементов подсветки.

В парке имени Фрунзе расположен один из старейших в городе фонтанов. Старше его только введенный в эксплуатацию в 1974 году и до сих пор действующий фонтан мемориального комплекса на площади Победы. «Фрунзенский» же был устроен в 1978 году, а в 2017-м реконструирован. Возле него собираются на танцы представители старшего поколения витеблян.

С 1987 года на улице Ленина, возле ратуши, журчит фонтан «Слияние трех рек» (Витьбы, Западной Двины, Лучосы) — единственный общегородской скульптурный. В 2006 году на проспекте Фрунзе, 27а, возле медуниверситета, открыли фонтан «Гигея — богиня медицины», подсветка которого раскрашивает водные струи и скульптуру греческой богини здоровья Гигеи.

Сезон работы фонтанов в этом году начался 19 апреля. На предприятии «Водоканал» круглосуточно дежурят специалисты, которые наблюдают за работой этих объектов. Необходимость в этом вызвана не только возможным влиянием природных факторов, но и тем, что у горожан еще нет бережного отношения к красоте вокруг.