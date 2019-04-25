Источник материала: БелТА

Производственное объединение "Энергокомплект" подтвердила звание лауреата премии правительства Беларуси в области качества. Награду на торжественной церемонии в Национальной библиотеке вручил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Предприятие отмечено за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента. За личный вклад в повышение качества продукции нагрудным знаком "Лидер качества" награжден генеральный директор ООО "ПО "Энергокомплект" Андрей Станиславович Авко.

"Премия правительства Беларуси за достижения в области качества - это самая высокая национальная награда, которая вручается лучшим организациям нашей страны, достигшим значительных результатов в области качества продукции и услуг,

внедрившим современные методы менеджмента и инновационные технологии", - отметил Сергей Румас.

Глава правительство подчеркнул, что звание лауреата конкурса уверенно подтверждают, демонстрируя стабильность и устойчивый деловой успех, ряд предприятий, среди которых он назвал и производственное объединение "Энергокомплект". "Эти предприятия постоянно находят новые возможности для развития, роста основных целевых показателей за счет эффективного использования ресурсов, совершенствования системы организации производства, оптимизации затрат", - сказал премьер-министр.

По мнению Сергея Румаса, важным приоритетом для отечественной промышленности является освоение новых внешних рынков сбыта и наращивание экспортного потенциала. Среди лидеров экспорта также отмечен "Энергокомплект". Более 80% выпускаемой продукции идет на экспорт в страны СНГ и другие регионы. В связи с постоянной диверсификацией предприятие ежегодно наращивает объемы экспорта продукции и расширяет рынки сбыта. Темп роста экспорта в 2018 году по сравнению с предшествующим годом составил 126,2%.

"Энергокомплект" сегодня является лидером и крупнейшим предприятием Беларуси по выпуску кабельно-проводниковой продукции. Инновационное развитие предприятия - основа повышения эффективности его деятельности. Модернизация производства и реализация инновационных проектов, внедрение прогрессивных технологий, измерительных и испытательных средств обеспечивает стабильное высокое качество выпускаемой продукции, позволяет расширять номенклатурный ряд и, как следствие, повышать конкурентоспособность товара не только в Беларуси, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в 2018 году составил 17,8%.

На предприятии продолжается модернизация производства, что позволяет внедрять новые технологические процессы изготовления кабельно-проводниковой продукции, повышать ее качество и конкурентоспособность, в значительной мере нарастить производственную мощность.

"Энергокомплект" является лидером в производстве новых продуктов - здесь многое делают первыми, в том числе уникальные полезные модели, востребованные на отечественном и зарубежных рынках. Например, "Энергокомплект" первым в Беларуси освоил производство кабельной продукции на напряжение 220 кВ, а также силовых кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины. Предприятие является единственным в стране производителем кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ, который вошел в список "Лучший товар Беларуси 2018 года" и не уступает по качеству лучшим импортным аналогам.

Одна из последних разработок сотрудников технического отдела ПО "Энергокомплект" – новый вид кабеля для электроснабжения самоходных вагонов.

При его создании использовались самые современные материалы и последние научные труды.

Успешное развитие ПО "Энергокомплект" - это грамотная производственная и социальная политика, результат профессионализма коллектива. За время работы предприятие зарекомендовало себя надежным и стабильным партнером и поставщиком, о чем говорят многочисленные положительные отзывы потребителей. Высокая деловая репутация предприятия служит для потребителя гарантией качества продаваемой продукции по конкурентной цене.

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