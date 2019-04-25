ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС-20: истории, судьбы, спасения… Главная ценность – жизнь человека

26.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

МЧС-20: истории, судьбы, спасения… Главная ценность – жизнь человека

Для Александра Божко тушение пожаров, спасение людей, стремление помочь гражданам в чрезвычайной ситуации стало смыслом жизни.
Родился Александр Божко в д. Нижний Теребежов. После окончания школы учился в Столинском ПТУ-164, где получил права водителя. В 1993 году его призвали служить в Гродненский погранотряд.
После армии заочно получил профессию юриста в Столинском аграрно-экономическом колледже. Об иной форме обучения Александр даже не задумывался, ибо стремился побыстрее устроиться на работу.
Как раз в это время началась военизация аварийно-спасательных постов. Александр Николаевич занял должность командира отделения ПАСП № 12, что в д. Ворони. Дежурили в то время в аварийно-спасательной части г. Столина, пока шло строительство поста в самом населенном пункте. Первое чрезвычайное происшествие не пришлось долго ждать. Ночью загорелся дом в г. Столине. Как только поступило тревожное сообщение, первыми выехали столинские спасатели.
– Следом отправились и мы вместе с водителем Алексеем Буйничем, – рассказывает Александр Божко. – Ехали и сами не понимали, что нас ждет. Нет, это не был страх. И не чувство самосохранения. Я бы сказал, что это был интерес перед неизвестностью. Что там, впереди?.. Из огня вытащили человека. Он обгорел. Вызвали тут же скорую. Тогда я и понял, что главная ценность – это жизнь человека. Всегда боролся до последнего, чтобы вырвать пострадавшего из огненной стихии… В такой момент забываешь обо всем или вернее все само собой уходит на второй план, если спасаешь людей. Важно еще незамедлительно, до приезда скорой помощи, провести сердечно-легочную реанимацию, чтобы привести человека в чувства… Бывает и такое, что мы бессильны. Очень тяжело морально.
Еще прапорщик внутренней службы рассказывает, что никак не может понять, как можно оставить в квартире без присмотра ребенка. Как минимум раз в полгода поступают звонки, что в многоэтажке на 3-4-5 этаже остался закрыт в квартире маленький ребенок. Для большей уверенности добавляют, что включена газовая плита, сомневаясь, что на их звонок последует молниеносная реакция. «Нам приходится спускаться на веревках, действовать в зависимости от ситуации, – рассказывает Александр Божко. – И первым делом спешим на кухню, чтобы предостеречь от взрыва газа, если вдруг за это время погас огонь. Но в большинстве своем информация не подтверждается. Стараемся успокоить ребенка, открыть дверь. Матери объясняют, что не успели выйти, как захлопнулась дверь, просят прощения, но их беспечность может травмировать ребенка.
В 2012 году Александра Николаевича перевели в Речицу. Он всегда является примером для коллег.
Дома Александра Николаевича ждет жена и дети.
– Свою вторую половинку искал очень долго, – шутит собеседник. – А она оказалась совсем рядом, в соседнем доме жила.
Свадьбу с Еленой Фёдоровной сыграли в 1997 году. Она работает продавцом в р. п. Речица.
Гордостью мужчины являются его сыновья. Старшему Владиславу уже 20 лет. Он учится на третьем курсе в Гомельском техническом университете имени Сухого на энергетическом факультете. Младшему Максиму 16 лет. Он – учащийся 10 класса Столинской государственной гимназии.
Александр любит порыбачить, поэтому в свободное время берет свою немецкую овчарку Цезаря и отправляется на сутки на рыбную ловлю.
За время работы, а это более 23 лет, командир отделения ПАСП № 17 Александр Божко имеет награды райисполкома. В 2012 году награжден медалью «За адзнаку 3 ступені», в 2018 – медалью «За бездакорную службу 3 ступені» и нагрудным знаком «Выдатнік». Он является депутатом Речицкого сельисполкома и принимает активное участие в жизни населенного пункта.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
Фото
автора

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Александра Божко тушение пожаров, спасение людей, стремление помочь гражданам в чрезвычайной ситуации стало смыслом жизни. Родился Александр Божко в
 
Новости дня
Новости общества
 
Адказнасць за ўчынкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика