МЧС-20: истории, судьбы, спасения… Главная ценность – жизнь человека

Источник материала: Навiны Палесся





Для Александра Божко тушение пожаров, спасение людей, стремление помочь гражданам в чрезвычайной ситуации стало смыслом жизни.

Родился Александр Божко в д. Нижний Теребежов. После окончания школы учился в Столинском ПТУ-164, где получил права водителя. В 1993 году его призвали служить в Гродненский погранотряд.

После армии заочно получил профессию юриста в Столинском аграрно-экономическом колледже. Об иной форме обучения Александр даже не задумывался, ибо стремился побыстрее устроиться на работу.

Как раз в это время началась военизация аварийно-спасательных постов. Александр Николаевич занял должность командира отделения ПАСП № 12, что в д. Ворони. Дежурили в то время в аварийно-спасательной части г. Столина, пока шло строительство поста в самом населенном пункте. Первое чрезвычайное происшествие не пришлось долго ждать. Ночью загорелся дом в г. Столине. Как только поступило тревожное сообщение, первыми выехали столинские спасатели.

– Следом отправились и мы вместе с водителем Алексеем Буйничем, – рассказывает Александр Божко. – Ехали и сами не понимали, что нас ждет. Нет, это не был страх. И не чувство самосохранения. Я бы сказал, что это был интерес перед неизвестностью. Что там, впереди?.. Из огня вытащили человека. Он обгорел. Вызвали тут же скорую. Тогда я и понял, что главная ценность – это жизнь человека. Всегда боролся до последнего, чтобы вырвать пострадавшего из огненной стихии… В такой момент забываешь обо всем или вернее все само собой уходит на второй план, если спасаешь людей. Важно еще незамедлительно, до приезда скорой помощи, провести сердечно-легочную реанимацию, чтобы привести человека в чувства… Бывает и такое, что мы бессильны. Очень тяжело морально.

Еще прапорщик внутренней службы рассказывает, что никак не может понять, как можно оставить в квартире без присмотра ребенка. Как минимум раз в полгода поступают звонки, что в многоэтажке на 3-4-5 этаже остался закрыт в квартире маленький ребенок. Для большей уверенности добавляют, что включена газовая плита, сомневаясь, что на их звонок последует молниеносная реакция. «Нам приходится спускаться на веревках, действовать в зависимости от ситуации, – рассказывает Александр Божко. – И первым делом спешим на кухню, чтобы предостеречь от взрыва газа, если вдруг за это время погас огонь. Но в большинстве своем информация не подтверждается. Стараемся успокоить ребенка, открыть дверь. Матери объясняют, что не успели выйти, как захлопнулась дверь, просят прощения, но их беспечность может травмировать ребенка.

В 2012 году Александра Николаевича перевели в Речицу. Он всегда является примером для коллег.

Дома Александра Николаевича ждет жена и дети.

– Свою вторую половинку искал очень долго, – шутит собеседник. – А она оказалась совсем рядом, в соседнем доме жила.

Свадьбу с Еленой Фёдоровной сыграли в 1997 году. Она работает продавцом в р. п. Речица.

Гордостью мужчины являются его сыновья. Старшему Владиславу уже 20 лет. Он учится на третьем курсе в Гомельском техническом университете имени Сухого на энергетическом факультете. Младшему Максиму 16 лет. Он – учащийся 10 класса Столинской государственной гимназии.

Александр любит порыбачить, поэтому в свободное время берет свою немецкую овчарку Цезаря и отправляется на сутки на рыбную ловлю.

За время работы, а это более 23 лет, командир отделения ПАСП № 17 Александр Божко имеет награды райисполкома. В 2012 году награжден медалью «За адзнаку 3 ступені», в 2018 – медалью «За бездакорную службу 3 ступені» и нагрудным знаком «Выдатнік». Он является депутатом Речицкого сельисполкома и принимает активное участие в жизни населенного пункта.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

Фото

автора