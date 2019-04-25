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Верхнедвинский ликвидатор вспоминает работу в Чернобыльской зоне

26.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Верхнедвинский ликвидатор вспоминает работу в Чернобыльской зоне

Эта  дата  навсегда вошла  в историю   чёрной строкой  — 26 апреля 1986 года  произошла страшнейшая катастрофа  на Чернобыльской АЭС. 

Искалеченные человеческие жизни, «мёртвые» и по сей день населённые пункты, непоправимый урон, нанесённый людям и природе. И урок для всего человечества: такое не должно повториться.
35 суток в составе одного из первых сводных отрядов в зоне отчуждения нёс службу 24-летний участковый инспектор милиции Верхнедвинского РОВД Юрий Ростиславович Барановский.
— От РОВД тогда поехали я и Сергей Кисловский, – вспоминает он. – В отряде Витебской области было 96 человек. Нас построили, объяснили, куда едем, выдали спецодежду, кирзовые сапоги, пилотки, противогазы. Приехали в большую деревню Чернев недалеко от Припяти. Реакторы находились в нескольких километрах, но огня уже не было видно, стояла дымка. Поселили в школе. Наша задача заключалась в недопущении посторонних лиц на территорию выселенных деревень, охране их от разграбления. Выставили пост возле трассы, патрулировали улицы, охраняли брошенное жителями имущество. Магазины с товарами стояли открытыми, на улицах – машины, мотоциклы. Закрывали дома, выпускали домашних животных и птицу из сараев, собак. Люди в спешке покидали дома, на столах оставалась еда, казалось, хозяева отлучились совсем ненадолго. По улицам свободно бродили коровы, быки, собаки, а гусей были сотни. Что такое домашнее животное, я там осознал сполна. Мы патрулируем улицы, а за нами на отдалении идут кони, коровы, быки, собаки, последними – гуси. Мы остановимся – и они стоят. Мы идем – они за нами.
Военные приехали, измерили радиацию. После этого нас направили в деревню Стрельчево в Хойникский район. Здесь уже был налажен быт: работала баня для дезактивации, мыли бельё спецраствором, переодевались и отдыхали в школе. После 12 часов работы – перерыв. В местном клубе показывали кинофильмы, приезжали артисты. В столовой в стаканы с киселём добавляли йод, хотя вряд ли нам это уже помогало. Был май, стояла жара. В деревнях дороги песчаные, идёшь, пыль поднимается, хуже всего было наглотаться этой радиоактивной пыли. Если с сапог её можно было смыть, то как в такую жару дышать в респираторах? Ими не пользовались.
Помимо патрулирования, заготавливали в лесу деревянные столбы для ограждения 30-километровой зоны.
Пару раз патрулировал ещё не отселенные деревни. Кстати, деревни там очень большие, а какие огороды! Помню, столько росло клубники, и как трудно было удержаться, чтобы не попробовать ягоды. Люди там очень гостеприимные, приглашали в гости. Пока решался вопрос с эвакуацией, спрашивали, что с ними будет, что дальше будет вообще? Что мы им могли сказать?!
Чем запомнился Чернобыль? Сильным запахом свинца и постоянным ощущением его во рту. Туда ехал здоровым, спортивным человеком. А вернулся с частыми головными болями. В 2001 году мне сделали операцию по удалению щитовидки.
За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Юрий Ростиславович Барановский награжден медалью. Свой долг офицера он выполнил, вот только здоровья уже не вернуть.
Но масштабы той катастрофы могли быть значительно больше, если бы не мужество таких, как он, участников ликвидации её последствий. Они выполнили свой долг ценой жизней и здоровья. И мы должны помнить это и быть благодарными людям, заслонившим других от беды.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
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