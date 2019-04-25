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Солнце, жара и первые грозы. Погода в Гомеле в выходные
26.04.2019 10:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этот пасхальный уикенд нас ждет противоречивая погода. Обещают солнечную субботу, хмурое воскресенье и грозу на всенощную.
Итак, по данным pogoda.by, в этот праздничный пасхальный уик-энд будет тепло, но дождливо.
В субботу до +22, днем солнечно, а ночью — гроза.
В воскресенье — снова тепло, но возможны дожди.
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В этот пасхальный уик-энд нас ждет противоречивая погода. Обещают солнечную субботу, хмурое воскресенье и грозу на всенощную.
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