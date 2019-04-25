Солнце, жара и первые грозы. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В этот пасхальный уикенд нас ждет противоречивая погода. Обещают солнечную субботу, хмурое воскресенье и грозу на всенощную.

Итак, по данным pogoda.by, в этот праздничный пасхальный уик-энд будет тепло, но дождливо.

В субботу до +22, днем солнечно, а ночью — гроза.

В воскресенье — снова тепло, но возможны дожди.