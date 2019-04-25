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Лесной пожар под Гродно: МЧС ликвидирует мелкие очаги возгорания. Потом здесь снова высадят деревья
26.04.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Урон, нанесенный «зеленым гектарам», пока оценивается специалистами. На то, чтобы устранить последствия пожара, вырубить сгоревшие деревья и подготовить территорию к высадке нового леса, потребуется около четырех месяцев,
Как рассказали в Гродненском производственном лесохозяйственном объединении уже к осени на пострадавших от огня гектарах появятся новые посадки. Окончательно площадь лесных угодий будет восстановлена весной следующего года.
Похожая ситуация с началом возгорания на полигоне в прошлом году произошла на территории Новогрудского лесхоза, отметили в Гродненском ГПЛХО. Тогда в огне погибло более 30 гектаров леса. Сейчас эта площадь уже полностью засажена новыми деревьями.
Напомним, информация о горении сухой растительности и редколесья на полигоне «Гожский» в центре оперативного управления областного УМЧС поступила 24 апреля в 14.36. По прибытию подразделений МЧС было установлено, что лес горит по обе стороны автомобильной трассы Р42 Гродно-Гожа-граница Литовской Республики.
В МЧС рассказали, что для
В 23.57 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 30 га.
Как
— В близлежащих деревнях были созданы посты, на месте дежурила медпомощь, — рассказал первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев. — Других очагов возгораний нет. На данный момент на территории 11 районов запрещен въезд в леса в связи с жаркой и сухой погодой.
По словам первого заместителя начальника, сложность ситуации была еще обусловлена сильным шквалистым ветром. Накануне синоптики передали прогноз об усилении порывов до 20 метров в секунду. Локализовать и потушить лесной пожар удалось только после того, как ветер ослаб.
Напомним, 24 апреля из-за пожара в приграничье была перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Также был закрыт пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Привалка».
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Урон, нанесенный «зеленым гектарам», пока оценивается специалистами. На то, чтобы устранить последствия пожара, вырубить сгоревшие деревья и подготовить...
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