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Лесной пожар под Гродно: МЧС ликвидирует мелкие очаги возгорания. Потом здесь снова высадят деревья

26.04.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Урон, нанесенный «зеленым гектарам», пока оценивается специалистами. На то, чтобы устранить последствия пожара, вырубить сгоревшие деревья и подготовить территорию к высадке нового леса, потребуется около четырех месяцев, сообщает «Гродненская правда».


Фото: newgrodno.by

Как рассказали в Гродненском производственном лесохозяйственном объединении уже к осени на пострадавших от огня гектарах появятся новые посадки. Окончательно площадь лесных угодий будет восстановлена весной следующего года.

Похожая ситуация с началом возгорания на полигоне в прошлом году произошла на территории Новогрудского лесхоза, отметили в Гродненском ГПЛХО. Тогда в огне погибло более 30 гектаров леса. Сейчас эта площадь уже полностью засажена новыми деревьями.

Напомним, информация о горении сухой растительности и редколесья на полигоне «Гожский» в центре оперативного управления областного УМЧС поступила 24 апреля в 14.36. По прибытию подразделений МЧС было установлено, что лес горит по обе стороны автомобильной трассы Р42 Гродно-Гожа-граница Литовской Республики.

В МЧС рассказали, что для тушения пожара задействовали 346 человек и 70 единиц техники. Первые сообщения о пожаре редколесья на полигоне «Гожский» в Гродненском районе стали поступать днем 24 апреля. Когда на место прибыли спасатели, лес горел уже по обе стороны автомобильной трассы Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Местами наблюдался верховой пожар, который распространялся в сторону государственной границы.

В 23.57 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 30 га.


Фото: newgrodno.by

Как сообщает портал newgrodno.by еще наблюдаются вновь возникающие небольшие очаги возгорания. Вчера на место для контроля за ситуацией прибыл замминистра обороны по тылу, начальник тыла ВС, генерал-майор Андрей Бурдыко. Для быстрого устранения на месте работают три роты солдат, также в устранении новых возгораний принимают участие работники СПК «Гожа».
На брифинге, который состоялся в областном центре, пожарные рассказали, что пожар ликвидирован, но вместе с тем по фронту горения наблюдаются мелкие очаги огня. На данный момент идет их дотушивание.

— В близлежащих деревнях были созданы посты, на месте дежурила медпомощь, — рассказал первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев. — Других очагов возгораний нет. На данный момент на территории 11 районов запрещен въезд в леса в связи с жаркой и сухой погодой.

По словам первого заместителя начальника, сложность ситуации была еще обусловлена сильным шквалистым ветром. Накануне синоптики передали прогноз об усилении порывов до 20 метров в секунду. Локализовать и потушить лесной пожар удалось только после того, как ветер ослаб.

Напомним, 24 апреля из-за пожара в приграничье была перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Также был закрыт пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Привалка».

 
Теги: Гродно
 
 
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Урон, нанесенный «зеленым гектарам», пока оценивается специалистами. На то, чтобы устранить последствия пожара, вырубить сгоревшие деревья и подготовить...
 
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