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Жителя Лунинца, который подозревается в убийстве тещи, жены и ее брата, перевели из больницы в СИЗО
26.04.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подозреваемого в убийстве трех человек жителя Лунинца перевели из минского госпиталя в брестский следственный изолятор. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
66-летний мужчина, который после совершения преступления пытался покончить с собой, более в медицинской помощи не нуждается.
— Расследование уголовного дела продолжается, — сообщил Дмитрий Иванюк.
Напомним,
Сначала стрелявшего доставили в Лунинецкую ЦРБ, а на следующий день
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После преступления 66-летний мужчина пытался покончить с собой.
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