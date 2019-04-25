Жителя Лунинца, который подозревается в убийстве тещи, жены и ее брата, перевели из больницы в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Подозреваемого в убийстве трех человек жителя Лунинца перевели из минского госпиталя в брестский следственный изолятор. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Дом, в котором произошла трагедия

66-летний мужчина, который после совершения преступления пытался покончить с собой, более в медицинской помощи не нуждается.

— Расследование уголовного дела продолжается, — сообщил Дмитрий Иванюк.

Напомним, трагедия произошла в деревне Озерница Лунинецкого района в доме 78-летней Екатерины Григорьевны, где она жила с 50-летним сыном Михаилом. Две ее дочери жили отдельно. Одна в Лунинце, другая — в Слуцке. По версии следователей, преступление совершил 66-летний зять Екатерины Григорьевны Василий. Вечером 8 марта он пришел в дом и во время ссоры выстрелил из ружья в свою 56-летнюю супругу Галину, ее мать и брата. Все трое скончались на месте происшествия. После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову.

Сначала стрелявшего доставили в Лунинецкую ЦРБ, а на следующий день перевезли в военный госпиталь в Минске. Мужчина долгое время находится без сознания и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщало ранее «Медиа-Полесье» .