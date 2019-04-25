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Из Подмосковья экстрадируют гомельчанина, который обманул людей на миллион долларов

26.04.2019 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России нашли мошенника из Гомеля, который обманул людей на миллион долларов. Подробности рассказали в УВД Гомельского облисполкома.


35-летний мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанным со сферой строительства жилья. Ущерб, нанесенный гражданам его деятельностью оценивается на сумму около 1 миллиона долларов.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый исчез и был объявлен в республиканский и межгосударственный розыск. Искали мужчину два года. Нашли и задержали в Подмосковье.

Сейчас начата процедура экстрадиции обвиняемого в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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35-летний мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанных со сферой строительства жилья. Ущерб, нанесенный гражданам его...
 
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