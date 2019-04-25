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Из Подмосковья экстрадируют гомельчанина, который обманул людей на миллион долларов
26.04.2019 10:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России нашли мошенника из Гомеля, который обманул людей на миллион долларов. Подробности
35-летний мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанным со сферой строительства жилья. Ущерб, нанесенный гражданам его деятельностью оценивается на сумму около 1 миллиона долларов.
После возбуждения уголовного дела обвиняемый исчез и был объявлен в республиканский и межгосударственный розыск. Искали мужчину два года. Нашли и задержали в Подмосковье.
Сейчас начата процедура экстрадиции обвиняемого в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.
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35-летний мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанных со сферой строительства жилья. Ущерб, нанесенный гражданам его...
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