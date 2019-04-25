ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Маршрут №14 автовокзал – Елисеевское кладбище
9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.35; 10.50; 11.15; 11.35; 12.00; 12.20; 12.45;
13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.35; 15.00; 15.20; 15.45
Маршрут №14 Елисеевское кладбище – автовокзал
9.55; 10.10; 10.30; 10.45; 11.15; 11.35; 12.00; 12.30; 12.45; 13.05; 13.30;
13.50; 14.15; 14.35; 15.00; 15.20; 15.45; 16.05; 16.30
Маршрут №22а 4 поликлиника – Кальвария
9.50; 10.25; 11.00; 11.25; 11.50; 12.10; 12.35;13.00; 13.20; 13.45; 14.10;
14.30; 14.55; 15.40
Маршрут №22а Кальвария – 4 поликлиника
10.25; 11.00; 11.35; 12.00; 12.25; 12.45; 13.10; 13.35; 13.55; 14.20; 14.45;
15.05; 15.30; 16.15