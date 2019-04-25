Межведомственный семинар: обсудили механизмы реализации Декрета № 18

Источник материала: Единство

Представители различных структур – райисполкомов, управлений (отделов) по образованию, спорту и туризму, комиссий по делам несовершеннолетних, РУВД, ГРОЧС, учреждений здравоохранения – собрались вместе, чтобы обсудить механизмы реализации документа Главы государства, вскрыть проблемы и предложить пути их решения. Также в мероприятии принял участие председатель Борисовского райисполкома Г.И. Денгалев.

Перед началом работы мобильных секций участники семинара-совещания познакомились с тематической выставкой, иллюстрирующей лучший опыт учреждений образования Борисовского района, приемных семей и детских домов семейного типа, социально-педагогического центра и др. ГУО «Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» презентовал выставку семейных работ, выполненных совместно детьми и родителями в техниках оригами, коллажа, аппликации, квиллинга. На стендах многих учреждений образования района были представлены фотовыставки, на которых запечатлены яркие моменты реализации различных проектов: совместные спортивные праздники, конкурсы, акции, ярмарки, родительские собрания, конференции, творческие номера. Весьма удачным элементом стали интерактивные доски. Например, педагоги средней школы № 13 предлагали из набора картинок и понятий, с которыми ассоциируется семейное счастье, вывести свою формулу.

Открыла семинар начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Т.В. Апранич. В своем выступлении она отметила, что по сравнению с первым кварталом 2018 года на 41% снизилось количество детей, признанных находящимися в социально опасном положении. Также она акцентировала внимание на том, что Миноблисполкомом пересмотрены подходы к работе координационного совета.

– В любое время, вне зависимости от того, учебный это или каникулярный период, от взрослого зависит состояние физического и психологического здоровья ребенка. Именно мы, взрослые – служащие, руководители различных уровней, родители, бабушки и дедушки, – должны создать комфортную и максимально безопасную среду для детей. Сегодня мы знакомимся с лучшим опытом системы Борисовского района, одного из крупнейших регионов Минской области. Представленная выставка свидетельствует о том, насколько результативно реализуется проект «Коридорные дети», практика вовлечения несовершеннолетних в объединения по интересам, спортивные секции, клубы, активно работает служба психолого-педагогического сопровождения, – отметила Татьяна Валентиновна.

Участники семинара работали в четырех секциях. В первой группе модератором выступила начальник управления по образованию Борисовского райисполкома М.Ю. Савенок. Обсуждение коснулось темы межведомственного взаимодействия субъектов профилактики в выявлении семейного неблагополучия в рамках реализации Декрета №18 и в связи со вступлением в силу новых законодательных актов. Под последним имелось в виду постановление № 22 Совета Министров от 15 января 2019 года, согласно которому произошло уменьшение числа критериев для признания детей находящимися в социально опасном положении. Например, препятствие родителями получению детьми общего базового образования теперь является основанием для признания социально опасного положения. Работа в секции закончилась деловой игрой: были представлены реальные жизненные истории, и участники принимали решение в непростой ситуации, определяли, какие меры должны быть предприняты в отношении семьи.

Достаточно оживленным стало обсуждение в секции № 3 по теме «Межведомственное взаимодействие по обеспечению возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении». По словам начальника отдела принудительного исполнения Борисовского района Л.В. Шарлай, одной из основных проблем по взысканию расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, является недостаточность заработной платы обязанных лиц для полного возмещения ежемесячных платежей и погашения образовавшейся задолженности за содержание детей. Только 30% обязанных лиц из числа трудоустроенных возмещают расходы в полном

объеме.

Еще в двух секциях обсуждали механизм реабилитации семьи и взаимодействие по пропаганде семейных ценностей, профилактике семейного неблагополучия. В работе последней приняла участие председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов Е.О. Зябликова. Она отметила, что вопрос благополучия семей волнует и общественные организации. В частности, профкомы уделяют пристальное внимание организации полноценного отдыха и оздоровления членов профсоюзов и их семей. Они могут оздоровиться со скидкой 25% в 13 здравницах системы «Белпрофсоюзкурорт».

На пленарном заседании были подведены итоги работы секций. Также с докладом выступила заместитель председателя Борисовского райисполкома А.Ф. Копикова. Анастасия Федоровна рассказала о системе работы района по реализации Декрета №18, акцентировав внимание на том, что в регионе осуществляются комплексные меры по реализации требований документа Главы государства в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными структурами.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Екатерины ТИХОНОВОй