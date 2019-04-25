Визит французских сенаторов в Борисов

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Также в составе делегации Борисовщину посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь Дидье Канесс и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, сопредседатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Виктор Сиренко.

Гостей встречали хлебом-солью и народными песнями участники ансамбля «Асалода», за короткое время сумевшие создать настроение для всех присутствующих.

По памятным местам Борисовщины гостей сопровождал председатель районного Совета депутатов П.В. Навицкий.

Находясь на Брилевском поле, П.В. Навицкий рассказал гостям об истории Борисова и Борисовского района, отметив, что руководство района проводит многовекторную политику экономического и культурного взаимодействия со всеми странами, в том числе с 22 городами-побратимами из девяти стран мира.

Кроме того, на Борисовщине внимательно и бережно относятся к историческому прошлому, помня о том, что у государства нет будущего, если оно забудет о своей истории.

Гости внимательно выслушали рассказ экскурсовода о далеких событиях, когда в ноябре 1812 года у д. Студенка состоялась трагическая для армии Наполеона переправа через реку Березину.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель группы дружбы «Франция – Беларусь» господин Шарль Гене сообщил, что в 2018 году впервые в истории белорусско-французских отношений были созданы группа дружбы «Франция — Беларусь» в Сенате Франции и рабочая группа по сотрудничеству с Францией в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Целью визита французских парламентариев в Беларусь является обсуждение широкого спектра вопросов двухстороннего сотрудничества, как политического, экономического, так и культурного плана. Все это должно способствовать укреплению сотрудничества и взаимодействия между двумя странами.

Особый акцент был сделан на развитии туризма по теме войны 1812 года. По словам Шарля Гене, очень многие французы, а также жители других европейских стран (армию Наполеона не зря называли армией «двунадесяти» языков, в ее составе воевали представители 12 стран) интересуются событиями тех давно ушедших лет, в том числе Березинской переправой, и хотели бы побывать здесь.

Как оказалось, один из предков Гене тоже принимал участие в войне 1812 года и один раз пересек Березину, однако второго раза не последовало, он погиб в Полоцком сражении.

Поездка на Брилевское поле произвела неизгладимое впечатление и имела особое значение для сенатора Винцента Эбле, являющегося прямым потомком легендарного французского генерала, главного понтонёра армии Наполеона Жана-Батиста Эбле. Именно подчиненные генерала во время переправы через Березину сознательно жертвовали собой и, находясь в ледяной воде, за ночь навели три моста, по которым и перешли на другой берег остатки наполеоновских войск. Переправа через Березину и холодная зима 1812 года пагубно отразились на здоровье генерала Эбле. Он вернулся в Париж, однако 31 декабря 1812 года умер.

Винцент Эбле не скрывал своего искреннего, сильного волнения, подчерк-нув, что Брилевское поле должно иметь бóльшее туристическое значение.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, сопредседатель группы дружбы «Франция – Беларусь» Виктор Сиренко также заметил, что Березина для французов символизирует национальную трагедию. Поэтому их интерес к этому месту вполне логичен и объясним.

Виктор Иванович акцентировал внимание на том, что члены группы обсуждают вопросы не только экономического характера, в их сферу деятельности входит развитие отношений в области образования, культуры, туризма и

другие.

По окончании визита в Беларусь представители обеих стран составят документ, который будет передан для дальнейшего рассмотрения и согласования во Францию.

Высокие гости возложили цветы к памятникам войны 1812 года, а затем посетили среднюю школу №9, где находится музей полка Нормандия-Неман, и Дом-музей И.Х. Колодеева.

Наш корр., фото Анастасии МАТЮШЕНКО