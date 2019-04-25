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Научно-практическая конференция «Юный исследователь» прошла в школе №5

26.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Практикой доказано, что самые прочные знания приобретаются учащимися в ходе исследовательской деятельности и имеют творческий уровень. Исследовательская деятельность учащихся является первой ступенькой в науку. Поэтому в нашей школе уже с I класса учащиеся занимаются научно-исследовательской деятельностью в рамках «Научного общества учащихся».

23 апреля прошла школьная научно-практическая конференция «Юный исследователь» для учащихся начальных классов.

Практикой доказано, что самые прочные знания приобретаются учащимися в ходе исследовательской деятельности и имеют творческий уровень. Исследовательская деятельность учащихся является первой ступенькой в науку. Поэтому в нашей школе уже с I класса учащиеся занимаются научно-исследовательской деятельностью в рамках «Научного общества учащихся».

23 апреля прошла школьная научно-практическая конференция «Юный исследователь» для учащихся начальных классов.

На протяжении этого учебного года учащиеся I, II и III классов занимались исследованиями, проводили анкетирование, ставили опыты, изучали различную информацию по выбранным темам. А вот какие выводы были сделаны «юными исследователями», учащиеся начальных классов узнали в ходе школьной конференции.

Научно-практическая конференция «Юный исследователь» прошла в школе №5


Юные исследователи III «А» класса под руководством Анны Павлюкевич работали над темой «Ці бывае хлеб лёгкім?». На целый год ребята превратились в юных хлеборобов и попробовали вырастить и испечь хлеб своими руками, а на конференции познакомили всех с нелёгким и почётным трудом.

Научно-практическая конференция «Юный исследователь» прошла в школе №5


Экологический патруль» III «В» класса под руководством Татьяны Мусской на протяжении года приоткрывал «тайну трёх «П» – пыли, плесени и пластика. Гости школьной конференции узнали о вреде пыли и плесени. А изучение видов пластика привело учащихся в общество «Новая жизнь в обмен на крышечки». В данную акцию третьеклассники вовлекли учащихся и учителей всей нашей школы. В настоящее время все собранные крышечки регулярно доставляются на пункт сбора в г. Минск. 

Научно-практическая конференция «Юный исследователь» прошла в школе №5

В ходе работы над темой «Маленькая пчёлка – великая труженица» учащиеся I «Б» класса под руководством Валентина Чункевич узнали, как «организована» работа пчелиного улья и какую роль выполняет каждая пчела. Все присутствующие на конференции убедились в пользе пчелиных продуктов.

Научно-практическая конференция «Юный исследователь» прошла в школе №5

Учащиеся I «Г» и I «Д» классов под руководством Татьяны Огар и Елены Говровой работали над темой «Спать или не спать? Вот в чём вопрос». Ребята познакомили всех гостей с правилами здорового сна и рассказали, как важен дневной сон для каждого первоклассника.

Научно-практическая конференция «Юный исследователь» прошла в школе №5

Учащиеся II «Б» и II «В» классов под руководством Ирины Келданович и Татьяны Гурин познакомили всех присутствующих с «Тайной горящей свечи».

Научно-практическая конференция «Юный исследователь» прошла в школе №5

Маленькие исследователи I «А» класса под руководством Марии Боднарюк, работая над темой «Полезные конфеты», узнали о пользе и вреде конфет и познакомили всех ребят с рецептами приготовления «полезных конфет».

Научно-практическая конференция «Юный исследователь» прошла в школе №5

Учащиеся начальных классов нашей школы с удовольствием и интересом занимаются данным видом деятельности, потому что это интересно, увлекательно и полезно.

А ещё мы учимся мыслить и делать самостоятельные умозаключения.

Светлана ВАСИЛОВИЧ,

заместитель директора по учебной работе.

 
Теги: Минск
 
 
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Практикой доказано, что самые прочные знания приобретаются учащимися в ходе исследовательской деятельности и имеют творческий уровень. Исследовательская...
 
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