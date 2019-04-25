«Еще год назад я думала, что живу не зря». Чиновница из облисполкома выступила в суде с последним словом

Источник материала: Tut.by

В Гомеле закончились судебные разбирательства по делу бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвиры Карницкой. Сегодня она выступила с последним словом.





В апреле прошлого года в отношении Эльвиры Карницкой завели уголовное дело по статье «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».

По версии следствия, обвиняемая как член совета содействия по привлечению инвестиций Гомельского облисполкома оказывала протекцию юридическому лицу (ОДО «Аркобалено Групп»), одним из учредителей которого был ее зять. В 2013 году облисполком и юрлицо заключили инвестиционный договор на организацию производства крашеных фасадов с общим объемом инвестиций не менее 282 тысяч 750 рублей. К 2016 году инвестор, по мнению следствия, так и не выполнил условия договора. Следствие считает, что именно при содействии обвиняемой, срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в Беларусь оборудования. Карницкая вину свою категорически не признает.

Экс-председатель комитета считает, что все доказательства, добытые следствием, построены исключительно на домыслах и предположениях, а обвинение основано на безосновательных утверждениях трех человек, с которыми ее ничего не связывает.

— Оперуполномоченным была опрошена масса людей, собраны документы, но как потом выяснилось, в материалах дела оставлялись только те из них, которые могли опорочить меня и моих коллег. А проводимые допросы людей он дополнял от себя формулировками, оговаривающими меня. Уже в ходе суда эти люди, а это около 20 человек, отказывались от показаний и утверждали, что такого не говорили. Как следует из приложенных в материалах уголовного дела протоколов допросов людей, никто не говорил о том, что я их заставляла искажать какую-либо документацию или давала преступные указания.

Не согласна обвиняемая и с позицией следствия, что инвестпроект производства крашенных фасадов не был реализован.

— Все условия инвестиционного договора были выполнены. Оборудование было ввезено на производственную площадку в конце 2013 года, в январе 2016 введено в эксплуатацию, и на нем уже даже было выполнено 7 индивидуальных заказов. Инвестиции освоены, создано более десяти рабочих мест, здание, которое было арендовано под производственную площадку, реконструировано. На этих основаниях Гомельским облисполкомом и было принято решение о его реализации.

Напомним, следствие считает, что именно в принятии этого решения не последнюю роль сыграло влияние Карницкой.

— Обвинение уверено, что я убеждала надзорно-контрольные органы Речицкого района в необходимости выдачи ОДО «Аркобалено Групп» положительных заключений. Но в ходе суда все допрошенные специалисты полностью отрицали мое влияние на них, многие вообще меня не знали или видели всего раз. Также меня обвиняют в том, что я, якобы заведомо зная о невыполнении ОДО «Аркобалено Групп» инвестдоговора, ввела в заблуждение председателя и членов Совета по содействия инвестициям Гомельского облисполкома. Но это невозможно. Совет возглавляет председатель Гомельского облисполкома, а его членами являются высшие должностные лица Гомельской области. в том числе силовых и контролирующих органов. Любой из них мог ознакомиться со всеми материалами, выносимыми на Совет. Как можно было влиять на людей, которые не находились в моем подчинении? — задает риторический вопрос Карницкая.

Также обвиняемая обратила внимание суда на то, что следователи пытались отыскать и другие эпизоды в ее деле, но безрезультатно.

— 25 апреля прошли повальные обыски дома и на рабочих местах моих коллег по работе, у меня, в семье моей дочери. Что искали — не знаю, но ничего не нашли. 8 месяцев следственная группа добросовестно искала дополнительные эпизоды для моего обвинения: допросили большое количество людей, изучили и приобщили к материалам дела массу документов, получилось 25 томов, но взяток, злоупотреблений мною служебным положением, лоббированием мной чьих либо интересов, наличия у меня банковских счетов, кроме зарплатного, так и не обнаружили. И в результате вернулись к одному эпизоду с ОДО «Аркобалено Групп».

Обращаясь к суду, обвиняемая рассказала, что всю трудовую жизнь (а это 40 лет стажа) она работала честно и самоотверженно, о чем свидетельствуют многочисленные правительственные награды.

— Хочу поблагодарить людей, которые меня поддерживали весь этот страшный год. Никто от меня не отвернулся. Хочу извиниться перед своим мужем и дочерью, что я посвятила свою жизнь работе, а они при этом были обделены вниманием. Простите меня. Еще год назад я думала, что жизнь живу не зря.

Суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, ранее прокурор попросил назначить Эльвире Карницкой наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также обвиняемой был предъявлен гражданский иск на сумму более 78 тыс. рублей.