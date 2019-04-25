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«Еще год назад я думала, что живу не зря». Чиновница из облисполкома выступила в суде с последним словом
26.04.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле закончились судебные разбирательства по делу бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвиры Карницкой. Сегодня она выступила с последним словом.
В апреле прошлого года в отношении Эльвиры Карницкой
По версии следствия, обвиняемая как член совета содействия по привлечению инвестиций Гомельского облисполкома оказывала протекцию юридическому лицу (ОДО «Аркобалено Групп»), одним из учредителей которого был ее зять. В 2013 году облисполком и юрлицо заключили инвестиционный договор на организацию производства крашеных фасадов с общим объемом инвестиций не менее 282 тысяч 750 рублей. К 2016 году инвестор, по мнению следствия, так и не выполнил условия договора. Следствие считает, что именно при содействии обвиняемой, срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в Беларусь оборудования. Карницкая вину свою категорически не признает.
Экс-председатель комитета считает, что все доказательства, добытые следствием, построены исключительно на домыслах и предположениях, а обвинение основано на безосновательных утверждениях трех человек, с которыми ее ничего не связывает.
— Оперуполномоченным была опрошена масса людей, собраны документы, но как потом выяснилось, в материалах дела оставлялись только те из них, которые могли опорочить меня и моих коллег. А проводимые допросы людей он дополнял от себя формулировками, оговаривающими меня. Уже в ходе суда эти люди, а это около 20 человек, отказывались от показаний и утверждали, что такого не говорили. Как следует из приложенных в материалах уголовного дела протоколов допросов людей, никто не говорил о том, что я их заставляла искажать какую-либо документацию или давала преступные указания.
Не согласна обвиняемая и с позицией следствия, что инвестпроект производства крашенных фасадов не был реализован.
— Все условия инвестиционного договора были выполнены. Оборудование было ввезено на производственную площадку в конце 2013 года, в январе 2016 введено в эксплуатацию, и на нем уже даже было выполнено 7 индивидуальных заказов. Инвестиции освоены, создано более десяти рабочих мест, здание, которое было арендовано под производственную площадку, реконструировано. На этих основаниях Гомельским облисполкомом и было принято решение о его реализации.
Напомним, следствие считает, что именно в принятии этого решения не последнюю роль сыграло влияние Карницкой.
— Обвинение уверено, что я убеждала надзорно-контрольные органы Речицкого района в необходимости выдачи ОДО «Аркобалено Групп» положительных заключений. Но в ходе суда все допрошенные специалисты полностью отрицали мое влияние на них, многие вообще меня не знали или видели всего раз. Также меня обвиняют в том, что я, якобы заведомо зная о невыполнении ОДО «Аркобалено Групп» инвестдоговора, ввела в заблуждение председателя и членов Совета по содействия инвестициям Гомельского облисполкома. Но это невозможно. Совет возглавляет председатель Гомельского облисполкома, а его членами являются высшие должностные лица Гомельской области. в том числе силовых и контролирующих органов. Любой из них мог ознакомиться со всеми материалами, выносимыми на Совет. Как можно было влиять на людей, которые не находились в моем подчинении? — задает риторический вопрос Карницкая.
Также обвиняемая обратила внимание суда на то, что следователи пытались отыскать и другие эпизоды в ее деле, но безрезультатно.
— 25 апреля прошли повальные обыски дома и на рабочих местах моих коллег по работе, у меня, в семье моей дочери. Что искали — не знаю, но ничего не нашли. 8 месяцев следственная группа добросовестно искала дополнительные эпизоды для моего обвинения: допросили большое количество людей, изучили и приобщили к материалам дела массу документов, получилось 25 томов, но взяток, злоупотреблений мною служебным положением, лоббированием мной чьих либо интересов, наличия у меня банковских счетов, кроме зарплатного, так и не обнаружили. И в результате вернулись к одному эпизоду с ОДО «Аркобалено Групп».
Обращаясь к суду, обвиняемая рассказала, что всю трудовую жизнь (а это 40 лет стажа) она работала честно и самоотверженно, о чем свидетельствуют многочисленные правительственные награды.
— Хочу поблагодарить людей, которые меня поддерживали весь этот страшный год. Никто от меня не отвернулся. Хочу извиниться перед своим мужем и дочерью, что я посвятила свою жизнь работе, а они при этом были обделены вниманием. Простите меня. Еще год назад я думала, что жизнь живу не зря.
Суд удалился в совещательную комнату.
Напомним, ранее прокурор
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«Еще год назад я думала, что живу не зря». Чиновница из облисполкома выступила в суде с последним словом
Карницкая считает, что все доказательства, добытые следствием и представленные затем суду построены исключительно на домыслах и предположениях, а обвинение...
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