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Кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 27 апреля

26.04.2019 11:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 27 апреля
Фото из архива

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер и до 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 4-7. Днем будет 21-27 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер и до 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
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