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В городах должна быть создана четкая система по наведению и поддержанию порядка - Кочанова

26.04.2019 11:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В городах должна быть создана четкая система по наведению и поддержанию порядка - Кочанова
Наталья Кочанова

26 апреля, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Необходимо выстроить четкую и понятную систему по наведению и поддержанию порядка в городах. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня во время заседания Полоцкого райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Кочановой, все работы по благоустройству города должны проводиться планово. У руководителей организаций и учреждений различных уровней должен быть постоянный контроль за порядком на закрепленной территории. "Должна быть четкая система по наведению порядка и его поддержанию, чтобы потом не приходилось наверстывать субботниками и другими мероприятиями. Если есть система, то не будут возникать вопросы ни у людей, ни у местных властей - все будут четко понимать зону своей ответственности", - отметила глава Администрации Президента.

Особый акцент Наталья Кочанова сделала на важности переработки вторичных ресурсов. В районе установлено около 2 тыс. контейнеров для сбора сырья. По словам местных властей, этого недостаточно - еще нужно около 1 тыс. Ежедневно из Полоцка вывозится 300-350 т отходов. Практически все - на Биомехзавод бытовых вторресурсов в Новополоцке. "Тема вторичных ресурсов очень важна для экологии региона. Кроме того, их грамотная переработка - это хороший доход", - сказала глава Администрации Президента.

Должное внимание необходимо уделять и поддержанию порядка на территории частных домовладений - их в Полоцке 8,1 тыс. По заверениям местных властей, частный сектор практически весь обеспечен площадками с контейнерами, нужно оборудовать еще 10-20 площадок. "С людьми должны быть заключены договоры, и они должны знать, когда приезжает транспорт для вывоза мусора, и видеть, за что они платят деньги", - обратила внимание Наталья Кочанова.

Нельзя забывать и в целом об эстетическом виде Полоцка. Начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома, его специалисты должны контролировать, как выглядят здания, вписываются ли они в общий ансамбль улицы, добавила глава Администрации Президента.

В настоящее время для более эффективного благоустройства Полоцка решением райисполкома закреплены городские территории за предприятиями и организациями, учреждениями образования, культуры, спорта и туризма. Создано 14 рабочих групп для координации работы по наведению порядка.-0-

Фото Александра Хитрова

 
 
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26 апреля, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Необходимо выстроить четкую и понятную систему по наведению и поддержанию порядка в городах. Такое мнение высказала...
 
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