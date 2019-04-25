50 лет совместной жизни отпраздновали Иван Константинович и Нина Тимофеевна Пешко из д. Лука

Источник материала: Навiны Палесся



Словно одно мгновение пролетели 50 лет совместной жизни счастливой семейной четы Ивана Константиновича и Нины Тимофеевны Пешко из д. Лука. За полвека успели и дом построить, и большой сад посадить, и достойно воспитать детей, которые теперь строят свое счастье на добром примере родителей и прислушиваются к мудрым советам самых близких людей, и продолжают трудиться на земле, пока позволяет здоровье и есть силы.

Иван Константинович родился в многодетной семье в д. Лука. Его отец во время Великий Отечественной войны был угнан вместе с земляками в Германию. По возвращению на родину узника фашизма призвали в армию.

С ранних лет пришлось Ивану Пешко помогать во всем родителям, заботиться о младших в семье. Вспоминает Иван Константинович, как пас коров и в будни, и в праздники, и в дождь, и под палящим солнцем…

Закончил семилетку, учился в вечерней школе. Потом работал трактористом на торфопредприятии «Глинка». В 1966 году призвали в армию. Служил в Германии – в группе советских войск. После демобилизации устроился на завод облицовочной фасадной керамики «Горынь», а когда начались масштабные работы по строительству дороги «Глинка – Городная» в 1973 году Иван Константинович занял должность оператора на асфальтном заводе Пинского ДСУ-8. После строился завод в Видиборе, куда ежедневно машина доставляла рабочих… Так незаметно пролетели 30 лет.

С Ниной начали встречаться, когда Иван пришел в отпуск из армии, хотя знали друг друга с детства. Юбиляры рассказывают, что в то время не принято было искать себе вторую половинку в другой деревне или где-то издалека. Традиционно присматривались к своим, которых хорошо знали.

Нина Тимофеевна вспоминает, как сами себе готовили приданое. Девушки шили, вышивали. До сих пор хранятся в семье ручные работы хозяйки дома.

– Целые картины вышивали, – рассказывает Нина Пешко. – Материал для работ трудно было достать, поэтому использовали все, что можно было приспособить. Разбирали платки, чулки и др. Не один день сидели над этим занятием. Только закончишь все дела по дому, по хозяйству – и берешься за рукоделие. А электричества тогда еще не было. Приходилось работать при лампе.

После Лукской восьмилетки девушка на протяжении года работала в Сумской области (Украина), потом устроилась рабочей на Горынский КСМ. Когда сыграли 20 апреля 1969 года с Иваном свадьбу, Нина Тимофеевна некоторое время по бездорожью доставляла почту в близлежащие населенные пункты: Лука, Зубково, Глинка, Радчицк, а потом, как и муж, работала на асфальтном заводе Пинского ДСУ-8 12 лет. Женщине нужно было вручную снимать камни с ленты. Тяжело физически, очень уставала, а еще приготовить, постирать и т..д. Поэтому и перешла работать в местный колхоз «1 Мая».

Приходилось нелегко, но трудолюбивые Нина и Иван все успевали и на работе, и дома старались все сделать не хуже других.

– Это теперь работу значительно облегчает современная техника, – утверждает женщина. – А раньше мы трудились не покладая рук. По хозяйству забот хватало. Все делали вручную. И огород большой всегда садили, и в поле с утра до вечера работы хватало, и скотину держали. Да и рядом речка, лес. То ягоды, то грибочки собирали.

С малых лет Иван Константинович и Нина Тимофеевна приучали детей к труду. Старшие присматривали за младшими. Бывало, что даже очередность устанавливали. Жили всегда дружно. Одно на всех было и горе, и радость. В доме никогда не умолкали детские голоса. И это само собой разумеется, ведь семья Пешко – многодетная.

Большое внимание Иван Константинович с женой уделяли учебе детей. Отмечают, что никогда им не приходилось краснеть за их поступки, учебу в школе. Стремились, чтобы каждый получил профессию по душе.

Старшая Светлана имеет высшее педагогическое образование. Она работает в Лядецком УПК ясли-сад средняя школа учителем белорусского языка и литературы. Сын Валерий после окончания Столинского профессионального училища уже много лет проработал заправщиком в «Столинрайгазе», Анатолий учился в Пинском индустриальном колледже, а теперь также работает водителем в «Столинрайгазе». Дочь Татьяна имеет высшее юридическое образование и работает в Столинском доме культуры. Иван был егерем в Столинской РОС «РГОО «БООР», а теперь – индивидуальный предприниматель. Виктор также учился в Пинске. Он столяр, плотник. Работает на торфопредприятии «Глинка».

У Нины Тимофеевны и Ивана Константиновича девять внуков и два правнука. Все они не забывают приезжать в гости к нашим юбилярам.

В доме всегда было много гостей. Никого не отпускала радушная хозяйка с пустыми руками. А еще она печет очень вкусный хлеб.

Семья Пешко уверена, что мы сами кузнецы своего счастья. И пример тому наши юбиляры – Иван Константинович и Нина Тимофеевна, которые воспитали своих детей добрыми и трудолюбивыми, научили всему, что в жизни знали и умели, а теперь гордятся ими, как и дети благодарны своим родителям за то, что имеют и к чему стремятся.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ

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