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Юные инспекторы Столинщины на страже ПДД

26.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Юные инспекторы Столинщины на страже ПДД

Победитель соревнований – команда СШ № 3 г. Столина

Хоть с каждым годом количество ДТП с участием детей сокращается, полностью их предотвратить пока невозможно.  Поэтому для привития детям знаний в области правил дорожного движения ежегодно проводится слет-конкурс  юных инспекторов дорожного движения.

20 апреля в СШ № 3 г. Столина съехались молодые люди со всего района. За неделю до этого, прошли внутренние зональные отборы, поэтому здесь собрались только лучшие из лучших, ведь только команда-победитель отправится на областные соревнования. Каждый отряд состоял из восьми человек: две девочки и два мальчика 10-12 лет и две девочки и два мальчика в возрасте 13-15 лет.
Показать свои силы нужно было в 5 конкурсах: экзамен по ПДД, оказание первой медицинской помощи, фигурное вождение велосипеда, агитационно-художественное представление, компьютерная презентация «Мой отряд».
После оглашения правил главным судьей соревнований Андреем Домащуком и поднятия флага прошлогодними победителями началась борьба. И если было видно, что показывать знания в ПДД и медицинской подготовке ребятам не очень нравилось, кому же интересно сдавать очередные экзамены, то в остальном энтузиазм и рвение к победе читались в глазах каждого парня и девушки.

Юные инспекторы Столинщины на страже ПДД

На старте фигурного вождения велосипеда

Особое внимание стоит уделить фигурному вождению и художественному представлению. Так, управлять велосипедом и проехать все препятствия без ошибок получится далеко не у каждого взрослого человека, поэтому тяжело даже представить, сколько времени было уделено тренировкам. К агитационному представлению было тоже приложено много усилий: школьники делали дорожные знаки, показывали сценки и демонстрировали знания Правил дорожного движения.
По окончанию всех испытаний сразу были подсчитаны результаты, суммированы все очки и подведены итоги для оглашения призеров. Третье место в общем зачете заняла команда «Высший класс» Плотницкой СШ, второе получили учащиеся из команды «Дневной дозор» СШ № 1 г. Давид-Городка, а победителем стала команда «Сирена» СШ № 3 г. Столина. К слову, ребята из СШ № 3 г. Столина становятся победителями не первый год подряд и всегда достойно выступают на областных соревнованиях.
Грамотами были награждены не только команды-победители, но и ученики из разных школ, занявшие призовые места в разных конкурсах в личном зачете, а начальник отдела ГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский и временно исполняющий обязанности старшего госавтоинспектора Столинского ГАИ Игорь Куземко вручили призы и подарки.

Владимир
Домащук
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Хоть с каждым годом количество ДТП с участием детей сокращается, полностью их предотвратить пока невозможно.  Поэтому для привития детям знаний
 
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