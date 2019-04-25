Дети не хотят или педагоги не могут?

Источник материала: Навiны Палесся





Наших детей трудно заинтересовать. Привлечь к спортивной жизни невозможно. Вот если бы у нас было современное оборудование, ультрановый стадион, тогда бы мы и спортом занимались. Знакомы такие позиции? Но всегда ли это так?

Отправляясь в рейд по учреждениям образования, была уверена, что увижу на местах учителей, а вот детей будет мало или совсем не будет. И я оказалась очень не права.

Цель моего рейда – как заняты дети во внеурочное время. Приходят ли они на кружки, факультативы, а главное – спортивные занятия.

Первый день рейда был не очень продуктивным. В школах отвечали, что спортивные секции начинаются с 16, а то и 17 часов, а мы были сразу после обеда. Даже на факультативы и кружки не сильно «везло». Как-то в выбранных школах как раз во время посещения в расписании они не значились. Первая школа, где по расписанию во время моего приезда был факультатив – Хоромская. Идём в класс и сверяем количественный состав учеников. Шесть в списке – шесть на занятиях. Учитель, заменяющий декретный отпуск, даже удивляется сама: ведь обычно приходит больше списочного состава.

Вторая школа, где в плане обнаруживаем факультатив, – Белоушская. Но, как выясняется: факультатив уже закончился. И в плане он стоит 8 уроком, а вот проводится всегда седьмым. Учитель в доказательство готова продемонстрировать тетради учеников, а также фотоснимки с сегодняшнего занятия. У них именно в этот день присутствовала группа зарубежных гостей, для которых педагог и ученики провели познавательную экскурсию. Оставила разбираться заместителя директора с ошибкой в расписании.

Раз в школах спортивные занятия проходят чаще всего вечером, то в другом направлении мы и двинулись ближе к 17 часам.

Первой на нашем пути была Видиборская школа. Она встретила пустыми коридорами и мокрым полом – техработник старательно наводила порядок. И на мои вопросы сразу пустила в ход возражения: у нашего Эдуарда Николаевича не забалуешь – всё по расписанию.

Но в школе не слышу голосов детей и никакого движения. По расписанию, вывешенному на спортзале, значится начало занятий в 16.45. Буквально за две минуты до начала в школе появляется сам Эдуард Прилуцкий. Стремительной походкой спешит в спортзал за мячиком. Я всё ещё надеюсь увидеть детей.

– Они сюда и не придут. Все на стадионе, – отвечает мне учитель физкультуры. Он рассказывает о достижениях учеников, о направлениях, по которым работают в школе. И уже это радует.

Отправляемся на стадион. Там собрались ребята для игры в футбол. Разновозрастные, но сплочённые команды парней и девушек. Да, в футбол играют тут и девчонки.

Уходила от Видиборской школы, а ребята в гетрах и шортах всё ещё тянулись к стадиону. Прям радовалась, что вот такие молодцы и дети, и учитель.

Но моя радость была недолгой. Плотницкая школа встретила меня замками на всех дверях. Всё надёжно закрыто и никакого доступа даже к расписанию. Но зато есть доступ к спортивной площадке. Там несколько мальчиков и девочек катались на велосипедах. По поводу занятий на площадке они ничего не знали.

Уже на второй день выяснила у администрации школы, что по расписанию занятия волейболом в этот день должны были начаться в 19.00. Мы были раньше.

Стаховская школа. Площадка напротив самой школы, на которой мяч гоняли ребята. Направляюсь к ним.

– Учитель физкультуры иногда играет с нами, когда у него есть время, – рассказывают дети.

– А есть ли определённые дни или время, когда он приходит с вами играть в футбол?

– Нет, он приходит, когда есть время, – снова повторяют мне.

В школе оказались техработники. Но вот расписания спортивных занятий я не нашла. Работа факультативов, кружков, в шестой день – всё на месте.

На второй день узнаю о расписании работы спортивных занятий. Оказывается, именно в момент моего приезда руководитель физвоспитания должен был работать. Но написал заявление за свой счёт. Конечно, я оставляла запись о своём посещении в школьном журнале, о цели посещения говорила техработникам. Но вывод делать не буду. О заявлении мне сказал директор школы. Только вот вопрос: почему дети, которые собираются на площадке, и по их словам довольно часто до 20 человек, не знают о графике работы с ними учителя. Хотя если график даже не висит на видном месте, то откуда им это знать?

На стадионе около Рухчанской школы-сада шла активная игра в футбол. Старшеклассники остановили её, чтобы ответить на мои вопросы.

– С вами занимается учитель физкультуры? По каким дням? – интересуюсь у них.

– Занимается. Вот сейчас к 18.00 должен подойти, – говорят они мне.

– А есть у вас секция по футболу или какие спортивные занятия?

– Вот если бы были, то мы бы первые места занимали в районе. А так нет.

Уезжала от ребят в 18.17. Учителя так и не увидела. Уже на второй день оказалось, что он и не должен был там быть по расписанию. Это ребята так «прикрывали» своего педагога. В расписании есть занятия по пятницам настольным теннисом. Может, стоит всё же подумать над возможностью и дать этим будущим футболистам шанс на победу в районных матчах?

Около Радчицкой БШ тоже активно играли в футбол. Сама школа была закрыта. По расписанию тут нет никаких дополнительных занятий спортом. Но вот ребята, как школьники, так и постарше, собираются поиграть в футбол, волейбол. Около школы катаются на велосипедах и роликах. Ведь это одно место в деревне, где можно поиграть ребятне.

Глинковская школа встретила меня большим количеством детей, которые выходили уже за территорию школы. Оказалось, что ребята с кружка «Юных инспекторов». С ними занимались подготовкой к районным соревнованиям сразу два педагога. И по времени даже они засиделись

Но вот изучаю расписание работы спортивного зала этой школы. Оказывается, что пока я читаю цифры, согласно расписанию учитель физической культуры работает. У него довольно плотный график. Но где он работал в это время – мне так и не удалось выяснить. Спортзал закрыт, спортивная площадка пустая. Утром следующего дня завуч Жанна Квятко только развела руками: раз в графике есть – должен быть на месте.

Спрашивала у ребят около школы, какие спортивные занятия проводятся с ними. Но никакого ответа не получила. Может, спрашивала не тех.

Мы ни в коем случае не ставили перед собой цель кого-то поймать за невыполнение своих обязанностей. Но цель была – мониторинг занятости учеников во внеурочное время. И то, что ребята приходят, играют, занимаются спортом – это здорово. У них есть желание. Мы продолжим время от времени посещать спортивные залы и площадки, чтобы видеть реальную картину занятости наших детей, привлечения их к здоровому образу жизни и их интерес к спорту.

Татьяна СЕГЕН

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