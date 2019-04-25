Верхнедвинцы обсуждают Послание Президента белорусскому народу

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Н.А. Москвичёва,

начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.

– Послание Президента – это, прежде всего, руководство к действию для всех нас. Глава государства отметил, что сохранить свои идеалы, чувство собственного достоинства – значит сохранить силу страны, её независимость. Нужно сберечь культурное наследие Беларуси и передать его следующим поколениям.

Культурное богатство Верхнедвинщины неизмеримо – столько традиций, обычаев! В скором времени Белорусская государственная академия музыки планирует проведение в нашем районе фольклорной экспедиции по аутентичности для своих студентов. Здесь есть коллективы, настоящие «жемчужины», которые возрождают и сохраняют местные народные традиции – например, народная фольклорная группа «Сенькавіца» и её коллектив-спутник «Галасы вякоў», в который входит молодёжь; народные коллективы «Верхнядзвінскія музыкі» и «Ярыца».

В настоящее время в районе проходит конкурс любительского творчества «Таленты Верхнядзвіншчыны», посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины. Благодаря этому проекту мы открываем новые имена, новые «звёздочки». Среди участников много детей и молодёжи, и прекрасно, что они не только раскрывают свои таланты, но и приобщаются к самобытной белорусской культуре.

В 2019 году планируем развивать бренды в населенных пунктах района – «изюминки», которые станут визитными карточками агрогородка или посёлка. Отличный пример – «Жнівеньскія спасы» в Борковичах. Несмотря на богатую историю и живописную природу, пока ещё нет своего бренда у аг. Шайтерово, аг. Кохановичи – нужно это исправить. Хочется расширить Бигосовский рок-фестиваль «Навальніца», вывести его за рамки агрогородка. Учреждения культуры продолжат участвовать в грантах – у некоторых из них уже есть такой опыт. Планов много, главное – не стоять на месте и развиваться.

Татьяна Никифорова,

заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН

— В Послании белорусскому народу Президент особо остановился на решении социальных вопросов, в частности, трудоустройства инвалидов. Эта тема, действительно, актуальна в современном мире.

В нашем районе 979 человек живут с инвалидностью. Из 89 посетителей нашего отделения 48 имеют группы 1, 2 и 3. Эти люди хотят быть полноценными членами общества, работать, участвовать в различных мероприятиях. И государство старается предоставить им такую возможность. Инвалиды заняты в реабилитационно-трудовых мастерских, кружках. На базе отделения созданы два рабочих места: рабочий зелёного строительства и руководитель кружка «Стерео». Каждый год на эти должности назначаются работники с различной группой здоровья — таким образом адаптируем инвалидов к трудовой деятельности.

К сожалению, в дальнейшем устроиться по специальности инвалиду очень сложно. С большой опаской наниматели относятся к нашим подопечным. А напрасно! Это грамотные, ответственные люди, стремящиеся к полезной деятельности. Некоторые имеют даже по несколько дипломов о среднем специальном и высшем образовании. Посетители наших кружков создают настоящие шедевры прикладного творчества. Работы выставляются на продажу на «Ярмарках добра».

Руководствуясь Государственной программой о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, работаем по предупреждению инвалидности и реабилитации людей с ограниченными возможностями, созданию безбарьерной среды для физически ослабленных людей.

Многое сделано в рамках подготовки к «Дожинкам» — во всех социальных, государственных, культурных учреждениях появились пандусы, а некоторые оборудованы подъёмниками. На улице Советской уложены пониженные бордюрные камни, это удобно не только инвалидам, но и пожилым людям, мамам с колясками. Появились тактильная плитка, пиктограммы – яркие жёлтые кружки при входе в магазины и другие социальные учреждения. Такие новшества внедряются и на улице Первомайской микрорайона Гейженово.

Особые условия созданы в ФОК «Импульс»: специальные душевые кабины, санузел, подъёмник для колясочников в бассейн. Отделению подарили 160 бесплатных посещений, и наши подопечные с большим удовольствием ими пользуются, наведываются в бассейн, тренажёрный зал и на фитнес.

Впереди также немало работы по социализации инвалидов, улучшению условий их жизни. Надо решить вопрос со спуском инвалидов-колясочников из квартир. Наши лестничные площадки не имеют достаточного простора и не оборудованы специальными приспособлениями. В итоге человек годами вынужден вести затворнический образ жизни.

Главное же, надо преодолеть барьер в нашем сознании, научиться понимать, что, может быть, завтра подобная помощь понадобится и мне, ведь от травм и болезней не застрахован никто. Тогда и отношение к инвалидам изменится. На уровне государства нужны меры стимулирования нанимателей, работающих с инвалидами, другие преференции. Каждый человек имеет право трудиться, быть востребованным в коллективе, иметь возможность вести культурную и социальную жизнь.