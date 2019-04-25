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В Белыничском районе искали мужчину, который пошел в лес за клюквой и заблудился
26.04.2019 12:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В лесах Белыничского района 25 апреля искали мужчину,
Мужчина пошел в лес за клюквой не один, а в компании знакомых, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УМЧС Ольга Нехороших. Мобильный телефон он с собой не взял. Вышли в 8 утра, а в 16.40 вызвали спасателей.
Выяснилось, что мужчина заблудился в лесу возле деревни Клева. Его нашли в 17.45 — мужчина сам вышел на сигнал пожарной автоцистерны. Его осмотрели врачи и отпустили домой.
Как выяснилось, клюкву в лесах можно найти и в апреле — она могла сохраниться зимой под снегом.
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Да, клюква в лесах может быть и в апреле - сохранилась зимой под снегом.
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