В Белыничском районе искали мужчину, который пошел в лес за клюквой и заблудился

Источник материала: Tut.by

В лесах Белыничского района 25 апреля искали мужчину, сообщили в МЧС. Он ушел за клюквой и заблудился.

Мужчина пошел в лес за клюквой не один, а в компании знакомых, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УМЧС Ольга Нехороших. Мобильный телефон он с собой не взял. Вышли в 8 утра, а в 16.40 вызвали спасателей.

Выяснилось, что мужчина заблудился в лесу возле деревни Клева. Его нашли в 17.45 — мужчина сам вышел на сигнал пожарной автоцистерны. Его осмотрели врачи и отпустили домой.

Как выяснилось, клюкву в лесах можно найти и в апреле — она могла сохраниться зимой под снегом.