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Радиационный фон в Беларуси из-за пожара на Ольманских болотах не изменился

26.04.2019 12:10 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Радиационный фон в Беларуси из-за пожара на Ольманских болотах не изменился
Во время тушения пожара на Ольманских болотах. Фото из архива

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиационный фон в Беларуси из-за пожара на территории республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" не изменился, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В период с 23 по 26 апреля радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной. По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, превышений по сравнению с установившимися многолетними значениями не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Белгидромете подчеркнули, что радиационный фон на территории Беларуси находится под постоянным контролем специалистов. Радиационный мониторинг на территориях, прилегающих к очагу возгорания, проводится в усиленном режиме.

Лесной пожар на территории Вильемского лесничества Полесского лесхоза возле деревни Ольманы Столинского района тушат уже несколько дней. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью, а также сильным ветром. По состоянию на 6.00 26 апреля площадь пожара составляла 200 га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиационный фон в Беларуси из-за пожара на территории республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" не изменился,...
 
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