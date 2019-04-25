ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В выходные - кратковременные дожди, на следующей неделе - похолодание

26.04.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные погода изменится: пройдут кратковременные дожди, а на следующей неделе похолодает. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

27 апреля, в субботу, погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +8…+14°С, лишь местами она понизится до +4 …+7°С, максимальная температура днем +21…+27°С.

В воскресенье, 28 апреля, в южных районах Беларуси погоду будет определять фронтальный раздел, а северные районы страны окажутся под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в более холодном воздухе. Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…+14°С, максимальная температура днем +15…+22°С, местами воздух прогреется до +24°С.

В начале следующей недели погодные условия будет определять скандинавский антициклон. Установится прохладная погода.

29 апреля, в понедельник, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в юго-западных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6…+13°С, по северо-востоку страны она понизится до +1… +5°С, местами до 0…-2°С; максимальная температура днем в основном +12…+17°С, лишь местами воздух прогреется до +19°С.

Во вторник, 30 апреля, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, местами воздух охладится до -3°С, лишь в южных районах страны температура не опустится ниже +6.+7°С; максимальная температура днем по стране составит +11…+17°С.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с понедельника на вторник возможны заморозки.
 
Новости дня
Новости общества
 
Радиационный фон в Беларуси из-за пожара на Ольманских болотах не изменился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика