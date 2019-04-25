В выходные - кратковременные дожди, на следующей неделе - похолодание

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные погода изменится: пройдут кратковременные дожди, а на следующей неделе похолодает. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

27 апреля, в субботу, погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +8…+14°С, лишь местами она понизится до +4 …+7°С, максимальная температура днем +21…+27°С.

В воскресенье, 28 апреля, в южных районах Беларуси погоду будет определять фронтальный раздел, а северные районы страны окажутся под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в более холодном воздухе. Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…+14°С, максимальная температура днем +15…+22°С, местами воздух прогреется до +24°С.

В начале следующей недели погодные условия будет определять скандинавский антициклон. Установится прохладная погода.

29 апреля, в понедельник, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в юго-западных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6…+13°С, по северо-востоку страны она понизится до +1… +5°С, местами до 0…-2°С; максимальная температура днем в основном +12…+17°С, лишь местами воздух прогреется до +19°С.

Во вторник, 30 апреля, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, местами воздух охладится до -3°С, лишь в южных районах страны температура не опустится ниже +6.+7°С; максимальная температура днем по стране составит +11…+17°С.