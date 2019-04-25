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В Гродненской области на Пасху будут дополнительно открыты пункты упрощенного пропуска

26.04.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 апреля будут работать дополнительные пункты упрощенного пропуска. В Гродненской области откроют два дополнительных погранперехода, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: ukranews.com

Так, будут работать пункт упрощенного пропуска «Геранены» («Кракунай») с 11.00 до 17.00, пункт упрощенного пропуска «Пицкуны» («Норвилишкес») с 12.00 до 17.00 (пропуск будет осуществляться только в пешем порядке).

В данных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС — еще и визу. Также там будет осуществляться только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования.

 
 
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28 апреля будут работать дополнительные пункты упрощенного пропуска. В Гродненской области открывают два дополнительных погранперехода.
 
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