В Гродненской области на Пасху будут дополнительно открыты пункты упрощенного пропуска

Источник материала: Tut.by

28 апреля будут работать дополнительные пункты упрощенного пропуска. В Гродненской области откроют два дополнительных погранперехода, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: ukranews.com

Так, будут работать пункт упрощенного пропуска «Геранены» («Кракунай») с 11.00 до 17.00, пункт упрощенного пропуска «Пицкуны» («Норвилишкес») с 12.00 до 17.00 (пропуск будет осуществляться только в пешем порядке).

В данных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС — еще и визу. Также там будет осуществляться только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования.