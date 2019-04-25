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Сначала их будет 100, потом 300. В Минске запускают масштабный шеринг самокатов

26.04.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске запускается шеринг электросамокатов — в центре города уже расставляют зарядные станции для нового вида транспорта. Авторы проекта обещают масштаб: поначалу в доступе будет сотня электросамокатов, позже — до трехсот. TUT.BY узнал подробности проекта.


Фото предоставлены компанией Eleven, которая будет развивать шеринг электросамокатов в Минске

Сколько электросамокатов будет в сети

Первые зарядные станции для электросамокатов горожане заметили возле домов на Революционной, 17 и Немига, 40. Самих самокатов на базах еще нет, но когда сервис заработает, от одной станции можно будет заряжать 10 самокатов.

На старте проекта зарядных станций будет 10.

Шеринг электросамокатов в Минске развивает компания Eleven. Там TUT.BY рассказали, что это белорусский стартап. Сервис запустится с сотней самокатов, в течение месяца самокатов станет 300.


Так выглядят зарядные станции, которые сервис шеринга электросамокатов уже расставляет по городу

— Наша идея — сделать электросамокат дополнительным городским транспортом, а не просто развлечением. Понятно, что электросамокат не заменит вам машину на 100%, но он очень удобен для небольших расстояний, когда вам нужно проехать несколько километров, — объяснили в компании.

Мировые аналоги сервиса по шерингу электросамокатов — Lime, Bird (Сан Франциско).

—  Электросамокаты — популярная тема. Например, они заполонили Вильнюс. Похожие сервисы запустились и в России («Делисамокат», Samocat Sharing) — но там скорее прокат, когда предусмотрены конкретные пункты, где самокат нужно взять и сдать.

Сколько это будет стоить? 30 копеек за минуту

Чтобы воспользоваться самокатом, нужно заплатить. Старт поездки стоит два рубля, дальше — 30 копеек за минуту. То есть, час поездки на самокате обойдется примерно в 20 рублей.

В компании предполагают, что поездки горожан будут короче.

— Условно: вы находитесь на проспекте Победителей, хотите добраться на вокзал. Вроде бы недалеко, но если ехать на метро, то нужно пересаживаться. А самокат — прямой транспорт и доедете вы быстро. А в хорошую погоду это еще и интереснее, — рассказали в компании.


Как это будет работать?

По модели работы сервис будет напоминать каршеринг.

Чтобы начать поездку на электросамокате, нужно скачать приложение, посмотреть на карте, где находится ближайший свободный самокат, подойти и отсканировать QR-код на его руле — так самокат разблокируется, и можно будет ехать, объясняют организаторы.


Чтобы закончить поездку, нужно повторно отсканировать QR-код. Самокат можно оставить в любом удобном месте — на городской велопарковке, у офиса, торгового центра или в парке.

Главное условие парковки — он не должен мешать прохожим и транспорту.

Поездку обязательно нужно завершить через приложение, иначе самокат не заблокируется и с вас продолжит взиматься плата.


Оставлять самокат советуют на любых городских велопарковках в зоне действия сервиса

Где можно ездить, а где нельзя?

Первое время сервис будет работать только в центре Минска. Первоначальные границы — проспект Победителей и часть города от станции метро «Институт Культуры» до Якуба Коласа. Позже зону «покрытия» обещают расширить.

В правилах пользования самокатом указаны некоторые ограничения.

— Можно спускаться с самокатом в переход, чтобы перейти дорогу, например. Но нельзя парковать его в переходе и ездить с самокатом в метро — это, в общем-то, и логично, — отметили в компании.

Авторы сервиса советуют оставлять самокаты на городских электропарковках — там следующему пользователю их будет проще найти. Но можно и в других общественных местах — главное, чтобы самокат не блокировал автомобили, не мешал прохожим и общественному транспорту.

Нельзя парковать самокаты на частной территории, на закрытых парковках, в подземных переходах, под мостами и в других местах (подробности будут указаны на сайте сервиса).

Каждый вечер команда сервиса будет собирать самокаты по городу, проверять их техническое состояние и отвозить на зарядку. Утром ими снова можно будет воспользоваться.

Самокаты оборудованы системой слежения.

— Если человек пытается взять самокат, не разблокировав его, не отсканировав QR-код через приложение, — то сработает сигнализация, которая даст понять, что он что-то делает не так.

Организаторы добавляют, что запуск шеринга планируется в конце апреля — начале мая.

— Первое время сервис будет работать в тестовом режиме и мы будем благодарны за обратную связь.


Есть ли в Минске уже что-то похожее?

В марте сообщалось, что в Минске стартовал сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов от других белорусов — компании «Ямото-самокато». Поначалу воспользоваться кикшерингом могли только работники бизнес-центра «Академия» на улице Платонова, теперь такой сервис появился и в Троицком предместье — около хостела Trinity.

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Теги: Минск
 
 
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