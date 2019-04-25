«Остались без ничего. И кто за это ответит?» В Минске квартира сгорела из-за строительного мусора под окном

Источник материала: Tut.by

Раиса Ярошенко не раз просила убрать мусор: обращалась к строителям, которые делали ремонт у соседей, в ЖЭС. Ее попросили ждать до субботы, и она дождалась этого дня. Утро началось с лая собаки, языков пламени за окном, а дальше все развивалось стремительно: в кухне лопнуло окно, пожар ворвался в квартиру на первом этаже, спасатели эвакуировали весь подъезд, а Раиса Николаевна вместе с мамой оказались на улице в одних ночных рубашках.



Квартира минчанки Раисы Ярошенко сгорела за считаные минуты

— Сейчас опять начну плакать, когда вспоминаю тот день, слезы сами катятся, — говорит Раиса Ярошенко, открывая двери квартиры по улице Воронянского.

То, что здесь месяц назад случился пожар, заметно еще с улицы. Вместо окна в квартире на первом этаже дыра, закрытая фанерой, черные следы от огня доходят до пятого этажа, а в подъезде стоит едкий запах гари.

— Проходите сюда, сейчас включу фонарь, — приглашает нас Раиса Николаевна туда, где еще недавно была кухня. Теперь здесь стоит сгоревшая плита, большой холодильник без двери — она расплавилась во время пожара от высокой температуры, черные от гари банки с закатками. Находиться здесь можно минут десять, потом начинаешь кашлять, хочется срочно выйти на свежий воздух.



Так выглядел дом сразу после пожара

— Мусор под нашими окнами появился 25 марта, новые соседи стали делать капитальный ремонт квартиры. Они вскрывали полы, выносили все доски, сбрасывали все сюда, и до нашего окна не хватало чуть-чуть. Я говорила строителям, ЖЭСом, мне ответили: вывоз крупногабаритного мусора по субботам, ждите, — вспоминает минчанка Раиса Ярошенко. — Утром 23 марта в пять утра, когда самый крепкий сон, мы проснулись от лая нашего Гоши. Мама посмотрела в окно, а от огня было светло как днем. Я успела только позвонить спасателям, назвать адрес, и в кухне лопнуло окно. Как были в ночных рубашках, так и выбежали на улицу.

«Было страшно, могла рвануть газовая плита»

Пожарные приехали мгновенно, стали эвакуировать жильцов с первого по девятый этаж.

— Тут было страшно, конечно. Спасатели тушили огонь при помощи водяной пушки, опасались: может рвануть газовая плита на кухне, — рассказывает Раиса Ярошенко.



На улицу во время пожара женщины выбежали в одних ночных рубашках.

Выбегая из квартиры, женщина успела выкинуть в тамбур свою сумочку, которая стояла в прихожей. Вся верхняя одежда, новая шуба дочки — всё сгорело. Как говорит Раиса Николаевна, к счастью, в то утро дети, взрослые сын и дочка, дома не ночевали.

— В этой комнате были светло-серые обои, — показывает минчанка на темные обгоревшие листы обоев в спальне. — Дочка недавно здесь сделала ремонт, поклеила современные фотообои, купила в кредит пластиковое окно. Только поставили, за него еще платить и платить, а уже придется выкинуть. Восстановлению ничего не подлежит.

Семья из четырех человек буквально оказалась на улице: Раиса Николаевна поехала жить к подруге в однокомнатную квартиру, дети и мама — к бывшей свекрови. Чтобы как-то поддержать Ярошенко, кто-то из соседей дал им куртки, кто-то — банки с закатками и компотами. Параллельно женщина пыталась решить вопрос с получением подменного жилья.

— Тут могу нашей администрации сказать только «спасибо», нам дали 9 апреля двухкомнатную квартиру на полгода, — мы проходим с Раисой Николаевной вдоль дома, где она прожила всю жизнь, заворачиваем за угол, навстречу ей бежит рыжий пес Гоша. Тот самый, который спас семью.



Семья считает, что пес Гоша спас их во время пожара

— Вот он наш, спасатель, — впервые за все время улыбается минчанка. Но настроение Раисы Ярошенко тут же меняется, когда мы подходим к подъезду дома, где она временно живет. Прямо под окном квартиры на первом этаже кто-то выбросил старые чемоданы, еще какой-то мусор.

— Только случился пожар, и вот опять за старое.

«Мы ни в чем не виноваты, но денег на ремонт нет»

Две недели после пожара семья не могла ничего делать в квартире, разбирать сожженную мебель и одежду — шла экспертиза. Сейчас делом занимается Октябрьское РУВД, что на самом деле случилось, предстоит выяснять следствию.



Раиса Николаевна признается, что денег на ремонт в семье нет

— Может, кто-то шел мимо нашего дома, бросил сигарету и она стала причиной пожара, — делает предположение Раиса Николаевна. — Некоторые говорят, что могли соседи выйти рано утром покурить на балкон, бросили бычок. Даже не знаю… Комиссия просила оценить нас ущерб, дочка тогда назвала цифру в 40−45 тысяч рублей.

Сейчас главный вопрос, кому выставить эту сумму. Следствие еще идет, виновных нет, но семье уже пора думать, как приводить квартиру в порядок, ведь через полгода им придется вернуться. Они очень хотят жить в родных стенах, только денег на ремонт нет. Никто не предвидел такой ситуации, сбережений у Ярошенко не было.

— Пострадали не только мы. Например, соседке со второго этажа ЖЭС поставил новое окно, кажется, стоимость включил в жировку. Еще сказали, она должна купить клей, обои в кухню, а сотрудники ЖЭС сделают ремонт. За это взяли 120 рублей, за коридор — 150, — перечисляет расходы минчанка. — Якобы надо сохранять на все чеки, потом предъявить в суде. Так нам не на что купить стройматериалы! Мы обратились за материальной помощью в территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района, прошла неделя — и пока молчание.



На полгода администрация района выделила Ярошенко подменное жилье

В планах Ярошенко — вывезти из квартиры всю обгоревшую мебель и бытовую технику, ЖЭС обещал предоставить трактор.

— Мы же не виноваты ни в чем! — начинает плакать Раиса Николаевна. — За углом нашего дома есть контейнер, можно было туда мусор выносить, но это же надо пройти, легче бросить под окна.

Квартира семьи Ярошенко не была застрахована.

«Если ЖЭС признают виновным, то мы будем восстанавливать квартиру»

Здание ЖЭУ № 1 Октябрьского района Минска находится недалеко от дома Раисы Николаевна, в шаговой доступности.

— Вывоз мусора производится один раз в неделю, — комментирует TUT.BY Александр Стриго, главный инженер.

— Раз ваше здание рядом с домом жильцов, вы, возможно, видели, что в одной из квартир идет ремонт, мусор складывается прямо под окно. Можно ли было машину заказать не в субботу, а раньше?

— Заранее невозможно, они работают по установленному графику. Обращений (по вывозу мусора. — Прим. TUT.BY) не было, если бы были, то элементарно поставили бы под козырек мусороприемной камеры, последствия были бы меньше или их вообще не было бы.

— Что сейчас делать жильцам?

— Их заселили в квартиру, идет расследование и устанавливается виновное лицо. После его установления будет приниматься решение по ремонту квартиры.



Сейчас окно Ярошенко закрыто обычной фанерой

Главный инженер подтверждает: жильцам со второго этажа, которые живут над Раисой Ярошенко, было установлено окно, сотрудники ЖЭУ № 1 сделали ремонт, но не бесплатно. У людей будет возможность вернуть свои деньги.

— Смотря кого признают виновным лицом. Если ЖЭС, то мы будем восстанавливать квартиру, если другого — то мы будем взыскивать данную сумму с виновника, — говорит Александр Стриго.

Как отмечает Евгений Маслов, адвокат адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», пока проверка не закончена, говорить о чем-то рано.

— В теории ситуация должна развиваться следующим образом: проверка установит, каким образом появился мусор под окном, и определит виновное лицо. Какие возможные варианты? Распределение ответственности между соседями (если складирование имущества привело к указанным последствиям) и ЖЭСом (если он не выполнил возложенные на его обязанности). И тогда с указанных лиц можно будет взыскать причиненный материальный вред, — объясняет Евгений Маслов. — В рамках проверки обязательно назначается экспертиза для определения размера причиненного вреда, а также экспертиза по выявлению причин пожара. Самое главное в этой ситуации найти виновное лицо и уже через суд взыскать ущерб.