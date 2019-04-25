Минобразования и ВБ подписали соглашение о выделении 90 млн евро на модернизацию сельских школ

Источник материала: БелТА

Во время подписания

26 апреля, Любанский район /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер подписали соглашение о дополнительном финансировании проекта "Модернизация системы образования Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение предусматривает выделение 90 млн евро для продолжения модернизации школ в деревнях и малых городах.

В частности, свыше 81 млн евро будет направлено на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования, оснащение учебно-лабораторным оборудованием. В сельских школах Витебской области (по одной в каждом районе) создадут центры по оказанию социально-культурных, психологических консультативных услуг. В Могилевской области также выберут по одной школе в каждом районе - здесь организуют центры инновационного обучения на базе кабинетов физики, химии, информатики, биологии. Всего планируется отремонтировать и оплатить оборудование не менее 220 школ по всей стране.

Еще 6,7 млн евро направят на модернизацию системы управления образованием, в том числе на укрепление национальной системы оценки качества образования и поддержку мероприятий по участию Беларуси в программах PISA в 2021 году. К слову, в 2018 году страна впервые приняла участие в тестировании PISA, в нем участвовали свыше 5,8 тыс. 15-летних школьников.

Около 2 млн евро пойдут на поддержку реализации, мониторинга и оценки проекта.

По мнению Игоря Карпенко, независимо от того, маленькая сельская школа или большая городская, находится в столичном регионе или на окраине, все дети должны иметь равные возможности для получения образования. "Это посыл главы государства, и мы пытаемся реализовать его, в том числе при поддержке Всемирного банка через проект по модернизации школ в районах. Я убежден, что наше дальнейшее сотрудничество с банком и транш, который мы подписали, будут способствовать созданию равных условий для детей. Это и оснащение кабинетов, и технические средства - все, чтобы ребенок всесторонне развивался, получал качественное образование, социализировался, готовился к самостоятельной жизни", - отметил министр.

В свою очередь Александр Кремер подчеркнул: когда люди слышат слово "инвестиции", они часто представляют строительство дорог или электростанций, однако все это далеко не так важно для страны, как образование. "Демография изменяется, наблюдается ситуация, когда в одном регионе становится больше детей, в другом - меньше, и адаптация школьной сети ложится на плечи Министерства образования. Всемирный банк признателен той работе, которая проводится министерством по решению этой проблемы. И меня поражает та решительность, с которой Беларусь взялась за переход на подушевое финансирование и создание сети школ со школьными центрами. Уверен, этим Беларусь может гордиться", - сказал он.

Подписание соглашения состоялось в Староюрковичском учебно-педагогическом комплексе детский сад - средняя школа. Здесь с октября 2016 года по июнь 2017-го проведен ремонт в том числе за счет средств Всемирного банка. Банк выделил Br423 тыс., которые пошли на капремонт кровли, помещений второго этажа, санузлов и фойе. Все остальные помещения - кабинеты и коридоры первого этажа, пищеблок, спортзал с раздевалками - обустроены на средства районного бюджета (Br263 тыс.).-0-