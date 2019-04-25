Из глубинки на Олимп. Ирина Мокат приручила гандбольный мяч

Источник материала: Полымя

Наш проект «Из глубинки на Олимп» продолжает свой рассказ о талантливых спортсменах, которые выросли на кореличской земле. О героине апрельского выпуска можно было бы сказать так: «В свои 25 лет талантливая скрипачка, белорусская Ванесса Мэй покорила сердца миллионов жителей Европы и мира в целом, выступая на самых престижных концертных площадках. Ирина Мокат – многократный победитель Международного конкурса музыкального искусства “Primavera Romana” и обладатель уже семи статуэток “Грэмми”». Но судьба распорядилась иначе. Сегодня девушка – многократный серебряный и бронзовый призер кубка и чемпионата Беларуси, член Национальной сборной Беларуси по гандболу и это далеко не предел.





Футляр со скрипкой или рюкзак с формой?

Если бы я не знала, что передо мной стоит первый тренер Ирины Мокат, то на вопрос «Кем Тамара Владимировна Прохор приходится девушке?» я бы не задумываясь ответила: «Мамой. Возможно тётей, но мама – вероятнее». На мой первый вопрос о спортивной жизни Ирины женщина сразу назвала ее «Моя Ира».

Ждать, что талантливые дети сами придут в спортивную секцию, конечно, можно, но прождать можно и всю жизнь. Поэтому детско-юношеская спортивная школа Кореличского района сама ищет юные дарования в учреждениях образования, но найти – это, пожалуй, самая простая задача. Дальше – сложнее. Ребенка нужно заинтересовать, вовлечь в свой вид спорта, убедить родителей отдать свое чадо в ту или иную секцию, а это значит убедить заботливую маму в том, что разбитые на тренировках коленки – это не страшно, даже если это коленки её ребенка. В ситуации Ирины Мокат Тамара Владимировна столкнулась с другой задачей – музыкальной школой. Маленькую Иру родители отдали в школу искусств, где девочка играла на скрипке. Но все данные у ребёнка были для спорта – это Тамара Прохор заметила сразу же. Самая высокая девочка в классе не могла остаться незамеченной.

Будешь слушать – будем сотрудничать

– Своим воспитанникам я говорю так: «Если научитесь меня слушать, мы будем сотрудничать», – делится секретом успешных взаимоотношений Тамара Владимировна.

Ирина слушать научилась. Да не только слушать, а совмещать учёбу в обычной школе, музыкальной и спортивной, а еще быть капитаном гандбольной команды. Выполнять любые просьбы и замечания тренера. Если нужно встать рано утром, значит, встанет. Нужно прийти на тренировку – придёт, даже если устала.

Тамара Владимировна рассказала нам, что «капитан» не совсем то слово, что характеризует работу Ирины в команде. Скорее, лидер. Да. Ирина Мокат – лидер команды по гандболу.

– Таких девочек, как моя Ира, мало, – делится тренер. – Высокая, красивая, умная, ответственная. Не пропустила ни одной тренировки. Теперешнее поколение уже другое…

Может быть, от того, что предыдущие тренеры наших героев были мужчинами, может быть, по какой-то другой причине, но в Тамаре Владимировне Прохор я заметила одну особенность.

– Ведь сделать из них чемпионов не самое главное, – говорит тренер. – Мне важно, чтобы мои воспитанники состоялись как люди. Это неважно, останутся ли они в спорте. Я хочу, чтобы Ирина состоялась как жена, как мать, как личность. А спорт – это уже второй план.

«Лучше бы я на скрипочке играла»

Пожалуй, Татьяна Ивановна – самая бесстрашная из всех мам спортсменом, с которыми я общалась. Спрашиваю: не страшно ли было отпускать дочь-девятиклассницу в большой город, в училище Олимпийского резерва? – Нет, чего бояться? – А как вы вообще отнеслись к такому виду спорта? Ведь гандбол – это же наверняка, как минимум, сбитые коленки. Не страшно было за ребёнка? – Да что тут страшного, – смеется мама. – Заживут.

Не могла я не спросить, как Татьяна Ивановна отнеслась к неоконченному музыкальному образованию дочери, ведь подавляющее большинство родителей все же заставляет ребенка ходить в ту секцию, за которую внесены деньги, которую уже начали посещать.

– Ой, чем только Ира ни занималась! И на танцы ходила, и в музыкальную школу, – рассказывает мама. – Скрипка – выбор Иры, она сама захотела играть на этом инструменте.

Во время разговора Татьяна Ивановна вспоминает интересный случай: Ирина уже уехала в Гродно, новый ее тренер обмотал всю команду пищевой пленкой – отличный способ похудеть – предложил заниматься в пленке для эффективности. А Ирина после тренировки звонит маме: «Тяжело так. Лучше бы я на скрипочке играла».

Мама, папа, я – спортивная семья

Совсем скоро самые близкие и дорогие Ирине люди поздравят ее с одним из наиболее важных событий в жизни большинства девушек. В июне наша чемпионка выйдет замуж за не менее талантливого спортсмена. Андрей Протасеня – член волейбольного клуба «Шахтёр».

– В этом году у «Шахтёра» золотой сезон. Выиграли кубок и суперкубок страны и Чемпионат Беларуси. Познакомились с ним случайно на игре. Вот такая у нас спортивная пара, – делится Ирина.

И пусть это была только переписка в социальной сети, даже через экран чувствую: девушка улыбается и гордится.

Общаюсь с Ириной, а сама думаю, как же мама отнеслась к такому зятю. И на этот вопрос у Татьяны Ивановны был ответ: «Когда Андрей в первый раз к нам приехал, мне показалось, что мы знакомы уже очень давно. Он сразу стал своим человеком».

Продолжаю переписку с Ириной и замечаю на ее странице фотографию с собакой.

– Мне подарили Николь на день рождения. О собаке всегда мечтала и вот мечта исполнилась. Английский кокер-спаниель – это очень активные и дружелюбные собаки. Могу смело заявить, что Николь – всеобщая любимица. Эта любвеобильная красотка никого не оставит равнодушным, – делится девушка.

И уже в конце нашей виртуальной беседы до меня доходит одна мысль: когда я была ребенком и рисовала принцесс, с листа на меня всегда смотрела высокая красивая блондинка с большими глазами и собачкой из мультика. Кажется, все свое детство я рисовала Ирину Мокат.

На прощание у девушки остается одна маленькая, но большая просьба.

– Надеюсь, этот сезон станет для нашей команды золотым. Я приложу все усилия, чтобы мной гордилась вся семья Мокат и мой первый тренер. Тамаре Владимировне отдельная и самая большая благодарность от меня.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

Фото из архива Ирины Мокат