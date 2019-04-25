На выходные в Беларуси будет тепло. Местами — дожди и грозы

Источник материала: Полымя

В Беларуси в конце рабочей недели и выходные сохранится теплая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





На текущей неделе определяющее влияние на погоду в Беларуси оказывал антициклон, центр которого располагался над европейской территорией России. Преобладала теплая и сухая погода. Температурный фон оказался на 3-5 градусов выше климатической нормы. «В связи с установившейся теплой и сухой погодой в большинстве районов республики наблюдается высокий класс пожароопасности. Будьте внимательны и осторожны с огнем», — предупредили в Белгидромете.