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На выходные в Беларуси будет тепло. Местами — дожди и грозы

26.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси в конце рабочей недели и выходные сохранится теплая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На выходные в Беларуси будет тепло. Местами — дожди и грозы

На текущей неделе определяющее влияние на погоду в Беларуси оказывал антициклон, центр которого располагался над европейской территорией России. Преобладала теплая и сухая погода. Температурный фон оказался на 3-5 градусов выше климатической нормы. «В связи с установившейся теплой и сухой погодой в большинстве районов республики наблюдается высокий класс пожароопасности. Будьте внимательны и осторожны с огнем», — предупредили в Белгидромете.

 
 
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В Беларуси в конце рабочей недели и выходные сохранится теплая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
 
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