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На прием к врачу «из-за станка»

26.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

— В рамках областной акции по раннему выявлению и профилактике неинфекционных заболеваний были отобраны работники, которые входят в так называемую критическую группу: трудоспособные старше 40 лет, — рассказывает заместитель главного врача Борисовской ЦРБ Наталья Губкевич. — Предпочтение отдавали мужчинам, поскольку они обычно не спешат посещать врачей. Провели ряд исследований: измеряли рост, вес, давление, взяли анализы. Это помогло у многих выявить проблемы со здоровьем. Около ста из всех обследованных получили консультации врачей-специалистов.

— Умирают в основном от неинфекционных заболеваний, — поясняет на-чальник отдела лечебно-профилактической помощи главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ольга Лазарева. — И поэтому важно разъяснять людям, что такое неинфекционное заболевание и к чему оно может привести. К примеру, артериальная гипертензия, которую большинство считают безобидной, может привести к инсульту, инфаркту. Поэтому очень важно раннее выявление и лечение заболеваний.

Консультации пациентам давали также специалисты Минской областной клинической больницы, клинического родильного дома Минской области.

Как рассказала заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович, основная цель акции — приблизить оказание медицинской помощи к населению.

— Проект пилотный. По результатам предварительного анкетирования было установлено, что из 200 человек практически 75% имеют избыточную массу тела. 100% не знают, какой у них уровень холестерина и сахара в крови, — констатировала Ирина Миланович.

Проректор по лечебной работе Белорусской медицинской академии последипломного образования Татьяна Руцкая отметила, что во время акции часто выявляют болезни у тех, кто по каким-то причинам не доходит до врача в поликлинике.

— Некоторым необходимо дополнительное, более углубленное обследование. Этих людей мы возьмем на контроль, — говорит Татьяна Руцкая. — На предварительном этапе одного человека направили сразу на лечение в больницу с серьезной патологией со стороны сердечно-сосудистой системы. Неизвестно, чем бы все могло закончиться…

Главный государственный санитарный врач Борисовского района Никита Лобачев отметил:

– Для нас важнейшая задача – коррекция поведения, в данном случае у работников предприятия, в пользу выбора здорового образа жизни и снижения влияния на здоровье поведенческих факторов риска (курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание и низкая физическая активность), которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. На основе анализа анкетных и лабораторных данных работников ОАО «Экран» нами совместно с сотрудниками УЗ «Борисовская ЦРБ» будет в течение года запланирована многоплановая работа, конечная ее цель – мотивация к здоровому образу жизни. Это приведет к снижению риска развития наследственно обусловленной и сопутствующей
патологии.

Организаторы надеются, что по окончании проекта люди будут бережнее и более ответственно относиться к своему здоровью.

 
 
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