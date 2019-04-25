Билеты на поезда в Украину подорожают. В Одессу - почти на 35 рублей

Источник материала: Tut.by

Стоимость проезда в международных поездах в направлении Беларусь-Украина вырастет на 16−29%, сообщает пресс-центр БелЖД. Цену увеличивает украинская сторона.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стоимость будет зависеть от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки. Цена вырастет с полуночи 27 апреля 2019 года на поезда между Украиной и странами СНГ, Грузией, Латвией, Литвой и Эстонией.

Например, стоимость проезда в фирменном поезде № 86 Минск-Киев в купейном вагоне (без рациона питания) увеличится на 16% или 20,72 рубля и составит 154,35 рубля, в плацкартном вагоне — на 16% или 13,07 рубля и составит 95,99 рубля.

Стоимость проезда в скором поезде № 94 Минск — Одесса в купейном вагоне увеличится на 29% или 54,80 рубля и составит 243,74 рубля, в плацкартном вагоне — на 29% или 34,63 рубля и составит 153,72 рубля.