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Билеты на поезда в Украину подорожают. В Одессу - почти на 35 рублей

26.04.2019 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стоимость проезда в международных поездах в направлении Беларусь-Украина вырастет на 16−29%, сообщает пресс-центр БелЖД. Цену увеличивает украинская сторона.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стоимость будет зависеть от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки. Цена вырастет с полуночи 27 апреля 2019 года на поезда между Украиной и странами СНГ, Грузией, Латвией, Литвой и Эстонией.

Например, стоимость проезда в фирменном поезде № 86 Минск-Киев в купейном вагоне (без рациона питания) увеличится на 16% или 20,72 рубля и составит 154,35 рубля, в плацкартном вагоне — на 16% или 13,07 рубля и составит 95,99 рубля.

Стоимость проезда в скором поезде № 94 Минск — Одесса в купейном вагоне увеличится на 29% или 54,80 рубля и составит 243,74 рубля, в плацкартном вагоне — на 29% или 34,63 рубля и составит 153,72 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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Украина увеличивает стоимость билетов на поезда во все страны СНГ и не только.
 
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