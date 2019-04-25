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Билеты на поезда в Украину подорожают. В Одессу - почти на 35 рублей
26.04.2019 14:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стоимость проезда в международных поездах в направлении Беларусь-Украина вырастет на 16−29%,
Стоимость будет зависеть от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки. Цена вырастет с полуночи 27 апреля 2019 года на поезда между Украиной и странами СНГ, Грузией, Латвией, Литвой и Эстонией.
Например, стоимость проезда в фирменном поезде № 86 Минск-Киев в купейном вагоне (без рациона питания) увеличится на 16% или 20,72 рубля и составит 154,35 рубля, в плацкартном вагоне — на 16% или 13,07 рубля и составит 95,99 рубля.
Стоимость проезда в скором поезде № 94 Минск — Одесса в купейном вагоне увеличится на 29% или 54,80 рубля и составит 243,74 рубля, в плацкартном вагоне — на 29% или 34,63 рубля и составит 153,72 рубля.
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Украина увеличивает стоимость билетов на поезда во все страны СНГ и не только.
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