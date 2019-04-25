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Брестские зоозащитники сами нашли и «сдали» в милицию человека, который избил до полусмерти пса

26.04.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестские зоозащитники установили личность мужчины, который жестоко избил собаку и бросил ее умирать под деревом в Ружанах.


Дик и его спасительница Татьяна Журан

Выявить правонарушителя помог случай, рассказала TUT.BY брестская зоозащитница Татьяна Журан, которая выходила пса после тяжелых травм. После того, как брестские волонтеры забрали к себе избитого Дика, они разместили в интернете фотографии, чтобы найти его хозяина. На размещенных в интернете снимках жительница Ружан узнала собаку своего знакомого. Она с ним связалась, чтобы выяснить судьбу пса. Тот ей рассказал, что переехал на новое место жительства, а собаку отдал в «добрые руки» и поделился с волонтерами контактами нового хозяина. Как выяснилось, в новом доме Дик укусил жену своего владельца. Тот вывез пса в лес, избил и оставил под деревом.

— Я передала всю собранную информацию в милицию и написала заявление с требованием возбудить уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. Они провели проверку, опросили соседей подозреваемого, которые узнали по фотографиям пса. Мужчина этот во всем признался. Но уголовное дело так и не возбудили. Отказали, сославшись на то, что собаку он избил не из хулиганских побуждений, — рассказала TUT.BY Татьяна Журан.

Слепой, живой, везучий. Как живет сейчас пес, которого избили и бросили умирать под Ружанами

Сейчас решается вопрос о привлечении бывшего хозяина собаки к административной ответственности. За жестокое обращение с животным, повлекшее увечье, мужчине грозит штраф от 20 (510 рублей) до 30 (765 рублей) базовых величин штрафа.


Таким Дика нашли волонтеры. Фото: vk.com/animalhelpby

Брестские зоозащитники с решением милиции не согласны и напоминают, что Дик остался жив лишь потому, что его вовремя нашли небезразличные люди и нашлись те, кто смог о нем позаботиться. После произошедшего псу понадобилось длительное лечение и реабилитация. У него был расколот череп, началось загноение, в одном глазу повредился хрусталик, во втором из-за гематомы началось отслоение сетчатки. Пес перенес несколько операций, выжил, но ослеп на оба глаза.

— Судя по травмам на теле Дика, его били головой об дерево. Его пытались убить. Потребовалось дорогостоящее лечение, а тот, кто стал всему этому виной лишь уплатит штраф государству? — негодует собеседница.

Волонтеры намерены обжаловать отказ милиции возбуждить уголовное дело в прокуратуру.

 
 
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Милиция провела проверку, но уголовное дело возбуждать отказалась.
 
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