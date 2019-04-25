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Рыбаки просят спасти затоки Днепра в Могилеве. Иначе, говорят, появятся болота

26.04.2019 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рыбаки Могилева ратуют за спасение заток Днепра на территории города. По их мнению, эти водоемы медленно, но верно превращаются в болота посреди города. Неравнодушные могилевчане собрали почти полторы тысячи подписей и направили обращение властям, сообщает ТРК «Могилев».

Затоки, которые в рыбацких кругах принято называть шмидтовскими, лет 10−15 назад выглядели совсем по-другому. Но в последние годы уровень воды в Днепре все ниже, входы в речные искусственные заводи совсем заилились, помельчали, стали узкими.

Эти затоки — самые лучшие места для нереста, говорят рыбаки. Только с каждым годом рыбе все сложнее заходить сюда. Днепр своими силами не может самостоятельно промывать входы в заводи, чистить их и углублять. В результате — кислорода рыбе не хватает, она боится и не идет сюда на нерест.

Могилевчане обратились к властям. Инициативу рыбаков поддержали. Проводником очистки заток Днепра станет областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Инициировать этот вопрос, согласно законодательству, должны в областном комитете по сельскому хозяйству.

 
Теги: Могилев
 
 
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Неравнодушные могилевчане собрали почти полторы тысячи подписей и направили обращение властям.
 
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