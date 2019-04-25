ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профессор Бандажевский: сегодняшние дети подвержены радиации больше, чем их родители

26.04.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Знаменитый специалист по радиационной медицине Юрий Бандажевский вместе с коллегами провел мониторинг радиоактивности и состояние здоровья детей из районов Украины, принадлежащих к Чернобыльской зоне. Выводы неутешительные: дети, которые родились в 2000-х, более уязвимы даже к небольшим уровням радиации, чем их родители. Сердечно-сосудистая патология у 80% детей, гормональные нарушения — у 40%. «А белорусы получили намного больше радиации, Чернобыль никуда не ушел», — говорит профессор.


Фото из личного архива

Юрий Бандажевский — доктор медицинских наук, профессор, член Нью-Йоркской академии наук. Окончил Гродненский мединститут, стал самым молодым профессором медицины в СССР — защитил диссертацию в 31 год. В 1990 г. стал первым ректором Гомельского мединститута. Исследует проблему влияния радиации на здоровье человека. В 1999 году был осужден за коррупцию, считает суд политическим преследованием. После отбытия наказания эмигрировал, живет и работает в Украине, где руководит международным научно-исследовательским центром «Экология и здоровье».

«Я не знаю, какие у этого поколения будут дети»

— Основной вывод исследования — дети второго поколения более уязвимы даже к небольшим уровням радиации, — поясняет Бандажевский. — Речь идет о тех, кто родился в XXI веке. В результате внутриутробного развития произошли нарушения процессов регуляции многих метаболических циклов. В частности, циклов обмена веществ, эндокринной функции. В итоге мы не видим высоких уровней радиации в организме, но видим тяжелейшие патологические процессы.

Мы зафиксировали у таких детей повышенный уровень гомоцистеина (продукт обмена аминокислоты метионин. — Прим. ред.). Повышенный гомоцистеин — это так же, как высокий уровень лейкоцитов в крови, как высокий уровень СОЭ. Это уже красная лампочка, и нужно срочно оценивать, откуда идут причины. Повышенный уровень гомоцистеина — это причина нарушения свертывания крови и тромбозов, нарушение внутриутробного развития, онкологические заболевания, — множество патологических процессов. Более чем у 70% детей уровень гомоцистеина очень высокий, почти у 40% детей имеются нарушения продукции гормонов. Взаимосвязанные именно с гомоцистеином изменения позволяют говорить, что идет серьезное развитие онкологических процессов щитовидной железы. Даже у детей. Кроме того, у 80% наблюдаются сердечно-сосудистые патологии.

Я не знаю, какие у этого поколения будут дети, потому что очень много врожденных пороков. Посмотрите, сколько в интернете сборов средств на операции, поддержание неизлечимо больных детей. Государство уже не справляется.

Белорусы получили намного больше радиации. Поэтому удивительно слышать заявления наших оппонентов, которые говорят: «Ну что вы, ничего нету, ничего не влияет, болезни не связаны с радиацией». На самом деле они напрямую связаны. Даже другие агенты, уже не радиоактивные, вызывают у детей выраженную патологическую реакцию.

«Защитные зоны нужно расширять, а не сокращать»

— Я не могу согласиться с использованием загрязненных земель для выращивания на них сельхозпродукции. В Беларуси чиновники говорят, что можно там выращивать продукцию через «защитные меры». Это было в советское время, это продолжается и сегодня: продукцию с загрязненных территорий завозят по всей стране. Из Могилевской и Гомельской области сырье поступает, например, в Витебскую. А потом белорусские ученые говорят: у нас смертность от онкологии в Витебской области такая же, как в Гомельской. Конечно, ведь нет серьезного контроля.


Защитные зоны нужно расширять, а не сокращать, как это сегодня происходит. Чернобыль никуда не ушел. На тех территориях много леса. Что делают люди? Рубят, заготавливают дрова и развозят по всей стране. Мы это видели и в Украине. Люди палят эти дрова в печке, а золу выбрасывают на грядки как удобрение. Мы обнаружили 11 тысяч беккерелей стронция на 1 килограмм пепла. И этот стронций попадает в организм людей вместе с овощами, которые на этом пепле вырастили. И мебель, сделанную из такого дерева, тоже нельзя использовать. На загрязненных территориях каждое дерево — как реактор.

Еще одна опасность — лесные пожары. Почти каждый год горит Чернобыльская зона. Горит радиоактивный лес. Мы обследовали детей на уровень гомоцистеина до и после пожаров, и после пожара выявили выраженное увеличение количества гомоцистеина.

Государство — лучший доктор. Нужны государственные меры безопасности.

Что может сделать простой человек

— Существует давняя рекомендация, как уменьшить уровень радиации в мясе и рыбе — начинать варку на медленном огне, добавить соль, первую закипевшую воду слить.

У детей, которых мы наблюдали, выраженный дефицит витаминов — фолиевой кислоты, В6, В12. Важно потреблять витамины в живых продуктах.


Я крайне негативно отношусь к туризму в зону отчуждения. Не нужно делать из трагедии комедию. Даже за пару дней в зоне можно «наловить» очень много. Помню, как мои знакомые с делегацией европейских депутатов отправились в зону, но не доехали, потому что пошла носом кровь. Однажды я видел, как Чернобыльскую зону убирают волонтеры. Надели какие-то плащевки, перчатки. Это же вообще ужас, что вы делаете? Страшное невежество, преступление отправлять туда людей, потому что молодежь не понимает, они думают, 30 лет прошло — все, можно туда ездить. Нельзя! Никакого туризма там не должно быть, тем более — костров и шашлыков.

В Беларуси, как и в Украине, многие выживают за счет того, что собирают и продают ягоды, грибы. Но есть их часто опасно. Я сам, помню, когда возвращался из командировок в Гомель, возле Минска покупал чернику. Надо было два раза пережить тяжелейшее отравление, чтобы изменить свои привычки. Оказалось, ягоды привозили из зоны. Даже если вы покупаете ягоды в Минске, они ведь могут быть привезены с загрязненных территорий. Нужно проверять продукты. Смотреть, где они произведены.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитый специалист по радиационной медицине Юрий Бандажевский вместе с коллегами провел мониторинг радиоактивности и состояние здоровья детей из районов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Строители и собственник здания через год получили вознаграждение за найденный в Гродно клад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика