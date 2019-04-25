Профессор Бандажевский: сегодняшние дети подвержены радиации больше, чем их родители

Источник материала: Tut.by

Знаменитый специалист по радиационной медицине Юрий Бандажевский вместе с коллегами провел мониторинг радиоактивности и состояние здоровья детей из районов Украины, принадлежащих к Чернобыльской зоне. Выводы неутешительные: дети, которые родились в 2000-х, более уязвимы даже к небольшим уровням радиации, чем их родители. Сердечно-сосудистая патология у 80% детей, гормональные нарушения — у 40%. «А белорусы получили намного больше радиации, Чернобыль никуда не ушел», — говорит профессор.



Фото из личного архива

Юрий Бандажевский — доктор медицинских наук, профессор, член Нью-Йоркской академии наук. Окончил Гродненский мединститут, стал самым молодым профессором медицины в СССР — защитил диссертацию в 31 год. В 1990 г. стал первым ректором Гомельского мединститута. Исследует проблему влияния радиации на здоровье человека. В 1999 году был осужден за коррупцию, считает суд политическим преследованием. После отбытия наказания эмигрировал, живет и работает в Украине, где руководит международным научно-исследовательским центром «Экология и здоровье».

«Я не знаю, какие у этого поколения будут дети»

— Основной вывод исследования — дети второго поколения более уязвимы даже к небольшим уровням радиации, — поясняет Бандажевский. — Речь идет о тех, кто родился в XXI веке. В результате внутриутробного развития произошли нарушения процессов регуляции многих метаболических циклов. В частности, циклов обмена веществ, эндокринной функции. В итоге мы не видим высоких уровней радиации в организме, но видим тяжелейшие патологические процессы.

Мы зафиксировали у таких детей повышенный уровень гомоцистеина (продукт обмена аминокислоты метионин. — Прим. ред.). Повышенный гомоцистеин — это так же, как высокий уровень лейкоцитов в крови, как высокий уровень СОЭ. Это уже красная лампочка, и нужно срочно оценивать, откуда идут причины. Повышенный уровень гомоцистеина — это причина нарушения свертывания крови и тромбозов, нарушение внутриутробного развития, онкологические заболевания, — множество патологических процессов. Более чем у 70% детей уровень гомоцистеина очень высокий, почти у 40% детей имеются нарушения продукции гормонов. Взаимосвязанные именно с гомоцистеином изменения позволяют говорить, что идет серьезное развитие онкологических процессов щитовидной железы. Даже у детей. Кроме того, у 80% наблюдаются сердечно-сосудистые патологии.

Я не знаю, какие у этого поколения будут дети, потому что очень много врожденных пороков. Посмотрите, сколько в интернете сборов средств на операции, поддержание неизлечимо больных детей. Государство уже не справляется.

Белорусы получили намного больше радиации. Поэтому удивительно слышать заявления наших оппонентов, которые говорят: «Ну что вы, ничего нету, ничего не влияет, болезни не связаны с радиацией». На самом деле они напрямую связаны. Даже другие агенты, уже не радиоактивные, вызывают у детей выраженную патологическую реакцию.

«Защитные зоны нужно расширять, а не сокращать»

— Я не могу согласиться с использованием загрязненных земель для выращивания на них сельхозпродукции. В Беларуси чиновники говорят, что можно там выращивать продукцию через «защитные меры». Это было в советское время, это продолжается и сегодня: продукцию с загрязненных территорий завозят по всей стране. Из Могилевской и Гомельской области сырье поступает, например, в Витебскую. А потом белорусские ученые говорят: у нас смертность от онкологии в Витебской области такая же, как в Гомельской. Конечно, ведь нет серьезного контроля.





Защитные зоны нужно расширять, а не сокращать, как это сегодня происходит. Чернобыль никуда не ушел. На тех территориях много леса. Что делают люди? Рубят, заготавливают дрова и развозят по всей стране. Мы это видели и в Украине. Люди палят эти дрова в печке, а золу выбрасывают на грядки как удобрение. Мы обнаружили 11 тысяч беккерелей стронция на 1 килограмм пепла. И этот стронций попадает в организм людей вместе с овощами, которые на этом пепле вырастили. И мебель, сделанную из такого дерева, тоже нельзя использовать. На загрязненных территориях каждое дерево — как реактор.

Еще одна опасность — лесные пожары. Почти каждый год горит Чернобыльская зона. Горит радиоактивный лес. Мы обследовали детей на уровень гомоцистеина до и после пожаров, и после пожара выявили выраженное увеличение количества гомоцистеина.

Государство — лучший доктор. Нужны государственные меры безопасности.

Что может сделать простой человек

— Существует давняя рекомендация, как уменьшить уровень радиации в мясе и рыбе — начинать варку на медленном огне, добавить соль, первую закипевшую воду слить.

У детей, которых мы наблюдали, выраженный дефицит витаминов — фолиевой кислоты, В6, В12. Важно потреблять витамины в живых продуктах.





Я крайне негативно отношусь к туризму в зону отчуждения. Не нужно делать из трагедии комедию. Даже за пару дней в зоне можно «наловить» очень много. Помню, как мои знакомые с делегацией европейских депутатов отправились в зону, но не доехали, потому что пошла носом кровь. Однажды я видел, как Чернобыльскую зону убирают волонтеры. Надели какие-то плащевки, перчатки. Это же вообще ужас, что вы делаете? Страшное невежество, преступление отправлять туда людей, потому что молодежь не понимает, они думают, 30 лет прошло — все, можно туда ездить. Нельзя! Никакого туризма там не должно быть, тем более — костров и шашлыков.

В Беларуси, как и в Украине, многие выживают за счет того, что собирают и продают ягоды, грибы. Но есть их часто опасно. Я сам, помню, когда возвращался из командировок в Гомель, возле Минска покупал чернику. Надо было два раза пережить тяжелейшее отравление, чтобы изменить свои привычки. Оказалось, ягоды привозили из зоны. Даже если вы покупаете ягоды в Минске, они ведь могут быть привезены с загрязненных территорий. Нужно проверять продукты. Смотреть, где они произведены.