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Строители и собственник здания через год получили вознаграждение за найденный в Гродно клад
26.04.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рабочие и собственник здания в центре Гродно получили законное вознаграждение
Напомним, клад нашли в середине апреля прошлого года в центре Гродно при реставрации старого здания.
Вознаграждение за найденный клад получили четыре человека.
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Рабочие и собственник здания в центре Гродно получили законное вознаграждение за клад, который нашли в 2018 году. Каждый получил по 5070 рублей. Деньги ждали год. Было...
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