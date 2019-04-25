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Строители и собственник здания через год получили вознаграждение за найденный в Гродно клад

26.04.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рабочие и собственник здания в центре Гродно получили законное вознаграждение за клад, который нашли в 2018 году. Каждый получил по 5070 рублей. Деньги ждали год. Было необходимо, чтобы прошли все необходимые проверки и экспертизы. И наконец, 23 апреля этого года им выплатили причитающееся, сообщает портал Hrodna.life.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, клад нашли в середине апреля прошлого года в центре Гродно при реставрации старого здания. Обнаружил клад строитель. В небольшой коробочке были золотые монеты Российской империи, дукаты, две цепочки, кольца, небольшие слитки золота, позолоченные зубные пломбы и документы. Это самый большой клад из найденных когда-либо в Гродно.

Вознаграждение за найденный клад получили четыре человека.

 
Теги: Гродно
 
 
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Рабочие и собственник здания в центре Гродно получили законное вознаграждение за клад, который нашли в 2018 году. Каждый получил по 5070 рублей. Деньги ждали год. Было...
 
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