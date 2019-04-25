На Будакошелевщине прошла территориальная ярмарка вакансий

Источник материала: Газета Авангард





У всех желающих получить работу была возможность обратиться за помощью в трудоустройстве в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, где прошла ярмарка вакансий.

На ярмарке вакансий присутствовали представители организаций и предприятий района. Так, для соискателей была заявлена 391 вакансия, из которых 190 — по рабочим профессиям.

За время проведения ярмарки за помощью в трудоустройстве обратились 16 человек. Практически всем были предложены оптимальные варианты работы, отвечающие их запросам.











Наталья МАКСИМОВА

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