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На Будакошелевщине прошла территориальная ярмарка вакансий

26.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине прошла территориальная ярмарка вакансий

У всех желающих получить работу была возможность обратиться за помощью в трудоустройстве в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, где прошла ярмарка вакансий.

На ярмарке вакансий присутствовали представители организаций и предприятий района. Так, для соискателей была заявлена 391 вакансия, из которых 190 — по рабочим профессиям.

За время проведения ярмарки за помощью в трудоустройстве обратились 16 человек. Практически всем были предложены оптимальные варианты работы, отвечающие их запросам.

На Будакошелевщине прошла территориальная ярмарка вакансий
На Будакошелевщине прошла территориальная ярмарка вакансий
На Будакошелевщине прошла территориальная ярмарка вакансий
На Будакошелевщине прошла территориальная ярмарка вакансий

Наталья МАКСИМОВА

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У всех желающих получить работу была возможность обратиться за помощью в трудоустройстве в управление по труду, занятости и социальной защите...
 
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