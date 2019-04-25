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Чернобыль: вспомнить больно, забыть невозможно

26.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Чернобыль: вспомнить больно, забыть невозможно

В центральной районной библиотеке прошел круглый стол, приуроченный одной из самых страшных катастроф XX века аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

На встречу с учащимися средней школы №1 райцентра были приглашены главный врач центра гигиены и эпидемиологии Валентин Комешко, главный инспектор зоны отчуждения и отселения Буда-Кошелевского и Чечерского районов Александр Пипко и Почетный гражданин г. Буда-Кошелево Борис Адашкевич.

В процессе обсуждения ребята узнали, к каким последствиям привела крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария, повлекшая многочисленные человеческие жертвы.

Также в ходе мероприятия у присутствоваших была возможность познакомиться с книжной выставкой-просмотром «Чернобыль – трагедия  ХХ века», а также посмотреть видеофильм «Припять до и после».

Подводя итоги беседы, участники круглого стола отметили, что из этой страшной трагедии необходимо вынести уроки, чтобы она не повторилась вновь.

Чернобыль: вспомнить больно, забыть невозможно
Чернобыль: вспомнить больно, забыть невозможно
Чернобыль: вспомнить больно, забыть невозможно

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Теги: знакомства
 
 
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В центральной районной библиотеке прошел круглый стол, приуроченный одной из самых страшных катастроф XX века аварии на Чернобыльской атомной...
 
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