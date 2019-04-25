В выходные в Брест придут дождь и грозы

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Брест придут дожди.

В субботу днем ожидается небольшая облачность без осадков, воздух прогреется до +24ºС. Вечером пройдет дождь, сообщает pogoda.by.

Воскресенье будет дождливым. Во второй половине дня с вероятностью 60% возможны грозы. Днем столбик термометра поднимется до +17ºС.