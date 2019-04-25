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В выходные в Брест придут дождь и грозы
26.04.2019 15:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Брест придут дожди.
В субботу днем ожидается небольшая облачность без осадков, воздух прогреется до +24ºС. Вечером пройдет дождь,
Воскресенье будет дождливым. Во второй половине дня с вероятностью 60% возможны грозы. Днем столбик термометра поднимется до +17ºС.
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Грозы ожидаются в воскресенье.
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