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Международная школа Красного Креста по подготовке к ЧС прошла под Борисовом

26.04.2019 15:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Международная школа Красного Креста по подготовке к ЧС прошла под Борисовом
Фото МЧС

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Международная школа по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации специалистов Белорусского общества Красного Креста прошла на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС под Борисовом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Школа стартовала 23 апреля. Традиционно в ее занятиях приняли участие команды волонтеров и специалистов национальных обществ Красного Креста из Беларуси, Италии, России и Украины - более 70 человек. В течение трех дней состоялся обмен опытом и тренинги экспертов по основным направлениям реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий.

Цель международной школы - отработка механизмов взаимодействия и координации волонтерских отрядов Белорусского общества Красного Креста с заинтересованными государственными органами и общественными организациями в условиях проведения масштабных массовых мероприятий в стране. Основной упор был сделан на обучение волонтеров II Европейских игр оказанию первой помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Волонтеры отрядов быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации БОКК будут задействованы в дежурствах на спортивном форуме, в том числе в составе мобильных медицинских бригад.

Итогом подготовки волонтерских отрядов стали полевые симуляционные учения на полигоне оперативно-тактической подготовки филиала вуза МЧС, во время которых прошла практическая отработка и проверка полученных слушателями школы знаний. Волонтеры смогли отработать алгоритмы оказания первой помощи при инцидентах с большим количеством пострадавших, работы в условиях толпы, способы спасения людей в труднодоступных местах и завалах, а также оказанию психосоциальной поддержки пострадавшим. Вспомогательным инструментом для организации работы волонтеров также стало мобильное приложение "Помощь рядом".

Международная школа по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации БОКК проходит с 2011 года. В 2014 году она приобрела международный статус. В разное время ее участниками были эксперты Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международного Комитета Красного Креста, волонтеры и сотрудники Красного Креста Болгарии, Дании, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, России, Украины, Эстонии, Общества Красного Щита Давида Израиля, Красного Полумесяца Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. -0-

Фото МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Международная школа по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации специалистов Белорусского общества Красного Креста...
 
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