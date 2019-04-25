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Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида
26.04.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лида станет культурной столицей Беларуси в 2020 году. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры 25 апреля. Республиканская акция «Культурная столица года» проводится с 2010 года. Главная цель — познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь туристов в регионы,
Лида — культурный и промышленный центр Беларуси, второй по величине город в Гродненской области. Визитной карточкой города является Лидский замок, памятник оборонительного зодчества XIV века. Сферу культуры города представляют 7 государственных учреждений, действует 36 непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества с наименованиями «народный», «образцовый», два имеют звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».
В течение года в рамках акции в Лиде будут реализованы различные проекты, среди которых музейно-просветительский проект «Замок Гедимина — свидетель былого», молодежный фестиваль андеграундного искусства «Нетипичный PARADIS», областной фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна», открытый фестиваль-конкурс художественной творчества «Арт-территория» и другие культурные мероприятия.
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Лида станет культурной столицей Беларуси в 2020 году. Такое решение приняла коллегия Минситерства культуры 25 апреля. Республиканская акция «Культурная столица...
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