Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида

Источник материала: Tut.by

Лида станет культурной столицей Беларуси в 2020 году. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры 25 апреля. Республиканская акция «Культурная столица года» проводится с 2010 года. Главная цель — познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь туристов в регионы, сообщает пресс-служба Министерства культуры.





Лида — культурный и промышленный центр Беларуси, второй по величине город в Гродненской области. Визитной карточкой города является Лидский замок, памятник оборонительного зодчества XIV века. Сферу культуры города представляют 7 государственных учреждений, действует 36 непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества с наименованиями «народный», «образцовый», два имеют звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».

В течение года в рамках акции в Лиде будут реализованы различные проекты, среди которых музейно-просветительский проект «Замок Гедимина — свидетель былого», молодежный фестиваль андеграундного искусства «Нетипичный PARADIS», областной фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна», открытый фестиваль-конкурс художественной творчества «Арт-территория» и другие культурные мероприятия.