Запретили посещать леса в Могилевском и Шкловском районах - есть опасность пожаров

Источник материала: Tut.by

В Могилевском и Шкловском районах с 26 апреля запретили посещать леса. Это связано с сухой жаркой погодой и высокой опасностью пожаров, сообщили в Могилевском лесхозе. За нарушение запрета — штраф до 25 базовых величин, или 637,5 рублей.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На 24 апреля в лесах Могилевской области произошло 17 пожаров, огонь прошел по площади более 20 га. В Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении уточнили , что причиной возгораний в большинстве случаев стало выжигание сухой растительности.

В пожароопасный сезон запрещается сжигать сухую растительность на землях лесного фонда, вблизи лесонасаждений. Запрещено разводить костры.