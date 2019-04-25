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Запретили посещать леса в Могилевском и Шкловском районах - есть опасность пожаров
26.04.2019 15:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевском и Шкловском районах с 26 апреля запретили посещать леса. Это связано с сухой жаркой погодой и высокой опасностью пожаров,
На 24 апреля в лесах Могилевской области произошло 17 пожаров, огонь прошел по площади более 20 га. В Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении
В пожароопасный сезон запрещается сжигать сухую растительность на землях лесного фонда, вблизи лесонасаждений. Запрещено разводить костры.
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Запрет введен с 26 апреля. За нарушение - штраф до 25 базовых величин.
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