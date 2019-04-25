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«Брали образец почерка учителя». Минобр: причастные к сливу на олимпиаде по географии уволены

26.04.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты, которые были причастны к сливу заданий на республиканской олимпиаде по географии, уволены, сообщили в Министерстве образования. Кто эти люди, сколько их, откуда они уволены, ведомство не рассказывает. По информации TUT.BY, на листочках с заданиями, которые оказались у одиннадцатиклассника из Лиды до олимпиады, был почерк одного из учителей гродненской школы.


Игнат Ильюшонок. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY.

Напомним, Игнат Ильюшонок — ученик 11-классник из Лиды. Школьник шесть лет участвует в олимпиадах по географии и говорит, что не раз замечал: некоторые ребята знают ответы предметного состязания еще до его начала. В этом году, уверяет Игнат, листы с заданиями на заключительный, четвертый этап попали к нему за несколько недель до олимпиады. «Если я их видел, то и другие тоже могли увидеть». Об утечке он сообщил в Минобразования и порталу TUT.BY — парень прислал задания в день начала олимпиады, некоторые из них были отправлены нам в редакцию раньше, чем их получили участники.

В Министерстве образования подтвердили: нарушения, о которых говорил школьник, действительно были.

В пятницу, 26 апреля, Игнат получил ответ на свое обращение в Министерство образования. В письме сказано: «лица, причастные к нарушениям правил проведения республиканской олимпиады, уволены».

Кто эти специалисты, сколько их, в пресс-службе Министерства образования говорить отказались.

Как стало известно TUT.BY, школы и гимназии, где произошла утечка информации, курирует отдел образования, спорта и туризма Октябрьского района Гродно. В приемной ведомства посоветовали обратиться к замначальника Татьяне Ипатовой. После того, как мы попросили ее подтвердить либо опровергнуть поступившую нам информацию, связь со специалистом прервалась. Больше трубку никто не снимал. Позже в приемной отдела сказали: Татьяна Ипатова ушла на совещание и порекомендовали перезвонить попозже.

Ранее сообщалось, что 12 апреля жюри пересмотрело итоги заключительного этапа республиканской олимпиады по географии. Дипломов лишились три человека. Один из них — 11-классник одной из гродненских гимназии.

По словам директора гимназии, в апреле школу покинула одна из учительниц географии.

— Она пенсионерка, работала на замене декретного и давно хотела уйти, — как есть рассказал он.

— Она ушла из-за ситуации с олимпиадой?

— Я не знаю, она давно хотела уйти. Наверное, это ее подтолкнуло.

В другой школе Гродно TUT.BY рассказали, что в учреждении запрашивали образец почерка преподавателя географии, ученик которой взял диплом на республике (задания олимпиады, что попали к Игнату, были написаны на листочках от руки).

— Но у нас все хорошо, — сообщили на том конце провода, уточнив, что учитель продолжает работать.

Педагоги обсуждают, что почерк на листочках, оказавшихся у Игната, похож на почерк педагога одной из школ Октябрьского района Гродно. Мы обратились к директору этого учебного заведения, чтобы узнать, уволили ли у них кого-то после ситуации с олимпиадой.

— Я не владею этой информацией, — ответила директор.

— Вы не знаете уволены у вас педагоги или нет?

— Звоните в отдел образования.

Известно также, что 11 апреля министр образования Игорь Карпенко обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям виновных лиц. Электронное обращение в прокуратуру Лидского района направил и Игнат. Оно также направлено в Генпрокуратуру.

— Генеральная прокуратура организовала доследственную проверку для дачи правовой оценки, — сообщил Дмитрий Брылев, официальный представитель Генпрокуратуры.

TUT.BY продолжает следить за ситуацией.

 
Теги: Гродно
 
 
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Специалисты, которые были причастны к «сливу» заданий на республиканской олимпиаде по географии, уволены, сообщили в Министерстве образования. Кто эти люди,...
 
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