Суд вынес приговор экс-председателю комитета экономики Гомельского облисполкома Карницкой

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле суд вынес приговор бывшему председателю комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвире Карницкой.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Обвиняемая попросила зачитать приговор полностью, а не резолютивную часть. В итоге его оглашение длилось больше трех часов.

— Я хочу знать, за что, — пояснила свой выбор Карницкая, которая пришла на приговор с вещами (во время суда она находилась дома, а не в СИЗО).

Суд признал Эльвиру Карницкую виновной в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда государственным и общественным интересам и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания на 2,5 года. Также она должна будет возместить гражданский иск на сумму более 78 тыс. рублей.

Напомним, ранее прокурор просил для Карницкой 5 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Год назад в отношении высокопоставленной чиновницы было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление властью или служебными полномочиями». По версии следствия, обвиняемая как член совета содействия по привлечению инвестиций Гомельского облисполкома оказывала протекцию юридическому лицу (ОДО «Аркобалено Групп»), одним из учредителей которого был ее зять. В 2013 году облисполком и юрлицо заключили инвестиционный договор на организацию производства крашеных фасадов с общим объемом инвестиций не менее 282 тысяч 750 рублей. К 2016 году инвестор, по мнению следствия, так и не выполнил условия договора. Следствие считает, что именно при содействии обвиняемой срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в Беларусь оборудования.

Карницкая вину свою вину не признала. Экс-председатель комитета считает, что все доказательства, добытые следствием, построены исключительно на домыслах и предположениях, а обвинение основано на безосновательных утверждениях трех человек, с которыми ее ничего не связывает.

— Оперуполномоченным была опрошена масса людей, собраны документы, но как потом выяснилось, в материалах дела оставлялись только те из них, которые могли опорочить меня и моих коллег. А проводимые допросы людей он дополнял от себя формулировками, оговаривающими меня. Уже в ходе суда эти люди — а это около 20 человек — отказывались от показаний и утверждали, что такого не говорили. Как следует из приложенных к материалам уголовного дела протоколов допросов людей, никто не говорил о том, что я их заставляла искажать какую-либо документацию или давала преступные указания, — говорила она в последнем слове на процессе .