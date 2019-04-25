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Суд вынес приговор экс-председателю комитета экономики Гомельского облисполкома Карницкой
26.04.2019 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле суд вынес приговор бывшему председателю комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвире Карницкой.
Обвиняемая попросила зачитать приговор полностью, а не резолютивную часть. В итоге его оглашение длилось больше трех часов.
— Я хочу знать, за что, — пояснила свой выбор Карницкая, которая пришла на приговор с вещами (во время суда она находилась дома, а не в СИЗО).
Суд признал Эльвиру Карницкую виновной в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда государственным и общественным интересам и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания на 2,5 года. Также она должна будет возместить гражданский иск на сумму более 78 тыс. рублей.
Напомним, ранее прокурор просил для Карницкой 5 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
Год назад в отношении высокопоставленной чиновницы было возбуждено
Карницкая вину свою вину не признала. Экс-председатель комитета считает, что все доказательства, добытые следствием, построены исключительно на домыслах и предположениях, а обвинение основано на безосновательных утверждениях трех человек, с которыми ее ничего не связывает.
— Оперуполномоченным была опрошена масса людей, собраны документы, но как потом выяснилось, в материалах дела оставлялись только те из них, которые могли опорочить меня и моих коллег. А проводимые допросы людей он дополнял от себя формулировками, оговаривающими меня. Уже в ходе суда эти люди — а это около 20 человек — отказывались от показаний и утверждали, что такого не говорили. Как следует из приложенных к материалам уголовного дела протоколов допросов людей, никто не говорил о том, что я их заставляла искажать какую-либо документацию или давала преступные указания, — говорила она в
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Сегодня в Гомеле суд вынес приговор бывшему председателю комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвире Карницкой.
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