О предоставлении льгот по налогам, сборам (пошлинам)

Источник материала: Единство

Поручить Борисовскому районному исполнительному комитету предоставлять льготы по налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в районный бюджет, отдельным плательщикам — физическим лицам по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Признать утратившими силу:

решение Борисовского районного Совета депутатов от 30 декабря 2015 г. №72 «О делегировании права на предоставление льгот»;

решение Борисовского районного Совета депутатов от 10 февраля 2017 г. №122 «О внесении изменения в решение Борисовского районного Совета депутатов от 30 декабря 2015 г. №72».

Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Адзінства». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. НАВИЦКИЙ