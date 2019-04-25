ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О предоставлении льгот по налогам, сборам (пошлинам)

26.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 

  1. Поручить Борисовскому районному исполнительному комитету предоставлять льготы по налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в районный бюджет, отдельным плательщикам — физическим лицам по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
  2. Признать утратившими силу:

решение Борисовского районного Совета депутатов от 30 декабря 2015 г. №72 «О делегировании права на предоставление льгот»;

решение Борисовского районного Совета депутатов от 10 февраля 2017 г. №122 «О внесении изменения в решение Борисовского районного Совета депутатов от 30 декабря 2015 г. №72».

  1. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Адзінства».
  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. НАВИЦКИЙ

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение Борисовского районного Совета депутатов от 5 апреля 2019 года №74На основании абзаца второго части четвертой пункта 3 статьи 35 Налогового кодекса Республики...
 
Новости дня
Новости общества
 
В районе в активную фазу вступили работы по севу кукурузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика