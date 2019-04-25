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Почти по всей стране введен запрет на посещение лесов. Лесхозы переводят на круглосуточный режим

26.04.2019 19:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже в 108 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов из-за высокой угрозы пожаров. Такая информация указана на онлайн-карте Министерства лесного хозяйства.

Полностью закрыты для посещения леса в Брестской, Гродненской и Минской областях, а всего — 108 районов по стране. Десять районов пока остаются открытыми.

«Мы ждем, что во всех районах будет введен запрет. Кроме того, министром лесного хозяйства сегодня принято решение, что все областные объединения, лесхозы и аппарат ведомства переходит на круглосуточный режим работы», — отмечает пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.

Тем временем МЧС начал массовую рассылку СМС: «Из-за высокого риска пожаров введен запрет на посещение лесов».


Ситуация 26 апреля по состоянию на 18.30. Схема: mlh.by

С начала года отмечено 274 пожара, причем 50 из них — только за последние сутки.

Больше всего случаев в Брестской области -122. Если по площади — то 860 гектаров из более чем 1100 сгоревших гектаров по всей стране с начала года.

Продолжается борьба с огнем на Ольманских болотах в Столинском районе, где на четвертый день наконец удалось локализовать возгорание.

«Там сегодня работают 220 человек, из них 170 — сотрудники государственной лесной охрана, а еще 50 спасателей и сотрудников местных организаций. Продолжают работать наши вездеходы, поскольку болотистая местность и проходимость трудная».

Минлесхоз просит людей с пониманием отнестись к временным мерам, ведь главный приоритет — безопасность граждан и сохранность «нашего леса».

Кроме того, теперь о критических ситуациях в лесу можно сообщить напрямую лесникам по круглосуточному номеру: 8 (029) 295 05 56.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

 
 
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Тем временем МЧС начал массовую рассылку СМС: «Из-за высокого риска пожаров введен запрет на посещение лесов».
 
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