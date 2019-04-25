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В Минске открыли сезон фонтанов. Посмотрите, как это было
26.04.2019 20:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в пятницу вечером заработали фонтаны. Сезон открыли у самого большого городского фонтана возле Большого театра оперы и балета. TUT.BY посмотрел, как это было.
Городские фонтаны открыли сезон в пятницу 26 апреля, в 17.00. Началось все с праздника: у Большого театра оперы и балета выступали танцоры и военный оркестр.
Фонтаны будут работать каждый день, кроме дождливых, ветреных и холодных дней — когда температура воздуха ниже +10°С.
В этом году фонтаны будут работать дольше обычного. Некоторые — до полуночи. Узнать график работы любимого фонтана
В этом сезоне в Минске
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В Минске в пятницу вечером заработали фонтаны. Сезон открыли у самого большого городского фонтана возле Большого театра оперы и балета
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