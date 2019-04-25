В Минске открыли сезон фонтанов. Посмотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

В Минске в пятницу вечером заработали фонтаны. Сезон открыли у самого большого городского фонтана возле Большого театра оперы и балета. TUT.BY посмотрел, как это было.

Городские фонтаны открыли сезон в пятницу 26 апреля, в 17.00. Началось все с праздника: у Большого театра оперы и балета выступали танцоры и военный оркестр.

Фонтаны будут работать каждый день, кроме дождливых, ветреных и холодных дней — когда температура воздуха ниже +10°С.





В этом году фонтаны будут работать дольше обычного. Некоторые — до полуночи. Узнать график работы любимого фонтана можно на сайте «Минскзеленстроя». Например, фонтан возле Оперного театра в будни будет включен с 11.00 до 21.00, а в выходные — с 10.00 до полуночи.

В этом сезоне в Минске должны включиться два новых фонтана. Один из них — возле нового здания Верховного суда. Второй — на улице Жасминовой, недалеко от Национальной библиотеки — он светомузыкальный. Мы уже писали , как этот фонтан настраивали — два дня в микрорайоне Восток громко звучала музыка, по этому поводу минчане даже жаловались в редакцию.































