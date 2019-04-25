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На Кировщине введен запрет на посещение лесов из-за высокого риска пожаров

26.04.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На Кировщине введен запрет на посещение лесов из-за высокого риска пожаров

На Кировщине введен запрет на посещение лесных массивов! Об этом сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Уважаемые гости и жители нашего района! В связи с установившимся 4 классом пожарной опасности, погодными условиями и осложнением оперативной обстановки с пожарами на территории страны в соответствии с решением Кировского районного исполнительного комитета от 15.06.2018 №10-14 «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах Кировского района» введен запрет на посещения лесных массивов.

Работники МЧС уполномочены привлекать физических лиц к административной ответственности за нарушения действующих правил пожарной безопасности в лесах после принятия данного решения в пожароопасный период. За это предусмотрен штраф до 12 базовых величин.

ПОМНИТЕ! В пожароопасный период необходимо соблюдать особую осторожность при обращении с огнём. Воздержитесь от посещения лесов. Не бросайте горящие спички и окурки, не оставляйте без присмотра костер. Сжигание мусора производить только с соблюдением требований пожарной безопасности. При невозможности ликвидировать возгорание самостоятельно немедленно сообщить в МЧС по телефону «101», «112».

Безопасность нашего природного достояния зависит только от Вас!

 

 

                                                                                          

 
 
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На Кировщине введен запрет на посещение лесных массивов! Об этом сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский. Уважаемые гости и...
 
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