Брызги, визги, смех и… мокрые ботинки. В Гомеле открыли сезон фонтанов

Источник материала: Tut.by

В пятницу, в пять вечера, в Гомеле зажурчало, заплескалось и забрызгало — заработали все без исключения городские фонтаны.





Фонтаны заработали на проспекте Речицком, на площади Победы, возле цирка, в пионерском сквере, в парке и у кинотеатра «Мир».







































