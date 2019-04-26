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Брызги, визги, смех и… мокрые ботинки. В Гомеле открыли сезон фонтанов

26.04.2019 21:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, в пять вечера, в Гомеле зажурчало, заплескалось и забрызгало — заработали все без исключения городские фонтаны.


Фонтаны заработали на проспекте Речицком, на площади Победы, возле цирка, в пионерском сквере, в парке и у кинотеатра «Мир».











 
Теги: Гомель
 
 
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В пятницу, в пять вечера, в Гомеле зажурчало, заплескалось и забрызгало - заработали все без исключения городские фонтаны.
 
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